कौन सा ग्रह पलट सकता है तकदीर, जानें सभी लग्नों के कारक, अकारक और मारक ग्रह

benefic planets : जीवन में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, धन-संपत्ति, अच्छे करियर और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को इसके लिए अथक संघर्ष करना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जातक की कुंडली में नवग्रहों की स्थिति और महादशाओं का प्रभाव, उसका भाग्य बदल सकते हैं। कारक और शुभ ग्रहों की दशाएं जहां अनुकूल फल देते हुए सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं वहीं अकारक, मारक ग्रहों की दशा में अशुभ फल मिलते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार लग्नानुसार शुभ और कारक ग्रह की दशा, प्राय: जातक की तकदीर पलट देती है।