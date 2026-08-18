पैरों में सूजन और सांस फूलना, क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने बढ़े हुए दिल के संकेत और क्या होता है Cardiomegaly

Cardiomegaly Symptoms: क्या आपको थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलने लगती है? या फिर शाम होते-होते आपके पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है? अक्सर लोग इन लक्षणों को थकान या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पैरों में सूजन और सांस फूलना कार्डियोमेगाली (Cardiomegaly) यानी बढ़े हुए दिल का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?