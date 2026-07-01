1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

High BP: हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ता है किन 7 गंभीर बीमारियों का खतरा? WHO ने बताया

High Blood Pressure Symptoms: WHO, AHA और CDC के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि स्ट्रोक, किडनी रोग, हार्ट फेल्योर समेत 7 गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 01, 2026

Hypertension High BP High Blood Pressure Risks

हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट, ब्रेन, किडनी और आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव (photo- freepik)

High Blood Pressure: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बनता जा रहा है। पहले इसे बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 30-40 साल के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अनियमित दिनचर्या, बाहर का तला-भुना खाना, लगातार तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि कम होना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।

इतना ही नहीं कई लोगों को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। अगर समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह शरीर के कई अहम अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक क्यों माना जाता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जब रक्त का दबाव लंबे समय तक सामान्य से अधिक बना रहता है, तो रक्त वाहिकाओं पर लगातार अतिरिक्त दबाव पड़ता है। धीरे-धीरे यह दबाव दिल, दिमाग, किडनी और आंखों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए जिन लोगों को हाई BP है, उन्हें नियमित जांच और इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

  1. हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है

लगातार हाई BP रहने से धमनियां सख्त और संकरी होने लगती हैं। इससे दिल तक पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। American Heart Association (AHA) के अनुसार, यह स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकती है।

  1. स्ट्रोक का जोखिम

हाई ब्लड प्रेशर दिमाग तक खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई नस ब्लॉक हो जाए या फट जाए, तो स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर हाई BP को स्ट्रोक का सबसे बड़ा जोखिम कारकों में से एक मानते हैं।

  1. हार्ट फेल्योर

जब दिल को लगातार अधिक दबाव के खिलाफ खून पंप करना पड़ता है, तो उसकी मांसपेशियां मोटी और कमजोर होने लगती हैं। समय के साथ यह स्थिति हार्ट फेल्योर का कारण बन सकती है, जिसमें दिल शरीर की जरूरत के अनुसार खून पंप नहीं कर पाता।

  1. किडनी को नुकसान

किडनी शरीर से विषैले पदार्थ और अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन लंबे समय तक हाई BP रहने से किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे उसकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है।

  1. आंखों की रोशनी पर असर

हाई BP सिर्फ दिल और किडनी तक ही सीमित नहीं रहता। यह आंखों की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कारण धुंधला दिखाई देना, नजर कमजोर होना या गंभीर मामलों में दृष्टि पर स्थायी असर पड़ सकता है।

  1. पैरों की धमनियों से जुड़ी समस्या

हाई BP शरीर की अन्य धमनियों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पैरों तक खून का प्रवाह कम हो सकता है, जिसके कारण चलते समय दर्द, भारीपन या जल्दी थकान महसूस हो सकती है।

  1. याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर

CDC के अनुसार, लंबे समय तक अनियंत्रित हाई BP दिमाग की छोटी रक्त वाहिकाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इससे उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर पड़ने और सोचने-समझने की क्षमता पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

हाई BP से बचाव कैसे करें?

अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं है। रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें भी इसे नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं।

  • खाने में नमक की मात्रा कम रखें।
  • रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या कोई शारीरिक गतिविधि करें।
  • वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें।
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं।
  • तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान कर सकते हैं।
  • डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा समय पर लें और नियमित रूप से BP की जांच कराते रहें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ब्लड टेस्ट में CRP बढ़ा हुआ आया है? Mayo Clinic से जानिए यह किन बीमारियों का देता है संकेत

ये भी पढ़ें
C-Reactive Protein Test High CRP CRP Blood Test

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jul 2026 11:42 am

Hindi News / Health / High BP: हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ता है किन 7 गंभीर बीमारियों का खतरा? WHO ने बताया

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

हर गैस-एसिडिटी मामूली नहीं, Mayo Clinic कहता है- पेट में छिपा H. Pylori बैक्टीरिया बढ़ा सकता है अल्सर और कैंसर का खतरा

H Pylori bacteria symptoms,Mayo Clinic stomach ulcer,Stomach gas and acidity causes,
स्वास्थ्य

महिलाओं की जांघों पर Cellulite क्यों दिखता है? Mayo Clinic से जानिए इसे कम करने का तरीका

Cellulite Causes Cellulite Treatment Cellulite in Women
स्वास्थ्य

Frozen Shoulder: हाथ ऊपर उठाने में हो रही है परेशानी? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए फ्रोजन शोल्डर के लक्षण और कारण

Frozen shoulder symptoms,Mayo Clinic shoulder pain,Shoulder stiffness reasons,
स्वास्थ्य

Pica Disorder के बारे में एनसीबीआइ और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए: अगर बार-बार बर्फ, मिट्टी या चॉक खाने की होती है क्रेविंग

Pica Disorder,Pica Disorder Symptoms, Pica Causes,,
स्वास्थ्य

ब्लड टेस्ट में CRP बढ़ा हुआ आया है? Mayo Clinic से जानिए यह किन बीमारियों का देता है संकेत

C-Reactive Protein Test High CRP CRP Blood Test
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.