High BP: हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ता है किन 7 गंभीर बीमारियों का खतरा? WHO ने बताया

High Blood Pressure: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बनता जा रहा है। पहले इसे बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 30-40 साल के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अनियमित दिनचर्या, बाहर का तला-भुना खाना, लगातार तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि कम होना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।