ब्लड टेस्ट में CRP बढ़ा हुआ आया है? Mayo Clinic से जानिए यह किन बीमारियों का देता है संकेत

C-Reactive Protein Test: अगर आपने हाल ही में ब्लड टेस्ट कराया है और रिपोर्ट में CRP (C-Reactive Protein) का स्तर बढ़ा हुआ दिखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। लेकिन सच यह है कि CRP अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में कहीं सूजन (Inflammation) या संक्रमण (Infection) होने का संकेत देने वाला एक मार्कर है।