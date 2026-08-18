Molluscum Contagiosum: त्वचा पर दाने निकल रहे हैं? हो सकता है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, जानें कैसे फैलता है ये इंफेक्शन

Molluscum Contagiosum Symptoms: मोलस्कम कॉन्टेजियोसम एक तरह का वायरल इंफेक्शन है, जिसमें त्वचा पर छोटे-छोटे उभरे हुए दाने निकल आते हैं। ये दाने आमतौर पर स्किन के रंग के, गुलाबी या सफेद हो सकते हैं। यह इंफेक्शन बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन बड़े लोगों को भी हो सकता है। संक्रमित स्किन के सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति की कुछ चीजों के इस्तेमाल से यह फैल सकता है। आइए जानते हैं मोलस्कम कॉन्टेजियोसम क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।