त्वचा पर खुरदुरा और पपड़ीदार दाग दिखे तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है Actinic Keratosis का संकेत

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एक्टिनिक केराटोसिस (जिसे सोलर केराटोसिस भी कहा जाता है) त्वचा से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है, जो धूप या पराबैंगनी किरणों (UV rays) के लगातार संपर्क में आने के कारण होती है। इसे प्री-कैंसरस (Pre-cancerous) कंडीशन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह खुद कैंसर नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए, तो समय के साथ यह त्वचा के कैंसर (विशेष रूप से Squamous Cell Carcinoma) में बदल सकता है। यह समस्या आमतौर पर शरीर के उन हिस्सों पर ज्यादा होती है जो धूप के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा, कान, सिर का गंजा हिस्सा, गर्दन, हाथ और कंधे।