कमर और गर्दन का दर्द भी हो सकता है Stenosis का संकेत, Mayo Clinic से जानें क्या है यह बीमारी

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि रीढ़ के किस हिस्से में जगह संकरी हुई है। आमतौर पर कमर या गर्दन में दर्द, हाथ पैर में सुन्नपन, झनझनाहट और कमजोरी हो सकती है। कमर में स्टेनोसिस होने पर कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द कूल्हे से होते हुए पैर तक भी जा सकता है। पैरों में भारीपन या ऐंठन और झनझनाहट महसूस हो सकती है। लंबे समय तक खड़े रहने या चलने पर दर्द बढ़ सकता है, जबकि बैठने या आगे की तरफ झुकने पर आराम मिल सकता है। वहीं गर्दन में स्टेनोसिस होने पर गर्दन में दर्द के साथ हाथ, पैर या उंगलियों में सुन्नपन और कमजोरी हो सकती है। चलने और संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है।