Leukonychia: नाखूनों पर दिख रहे हैं सफेद धब्बे? सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं ल्यूकोनीकिया का संकेत हो सकता है, हेल्थलाइन से जानें कारण और लक्षण

Leukonychia कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथों या पैरों के नाखूनों पर सफेद रंग की बिंदियां, धब्बे या पट्टियां (लाइन्स) दिखाई देने लगती हैं। यह किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। कुछ लोगों के नाखून पर सिर्फ एक छोटा सा बिंदु दिखता है, तो कुछ लोगों के पूरे नाखून का रंग ही सफेद दिखने लगता है। ज्यादातर मामलों में यह समस्या बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती और जैसे-जैसे नाखून बढ़ता है, यह निशान अपने आप कटकर बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी दूसरी परेशानी का भी इशारा हो सकता है।