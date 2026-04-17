Super Fungus Alert: तेजी से फैल रहा सुपर फंगस, जानिए आखिर क्यों फेल हो रही हैं एंटीफंगल दवाएं?

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे कई वजहें हैं। जैसे दवाइयों और खेती में फंगीसाइड का ज्यादा इस्तेमाल होना। बढ़ता तापमान (क्लाइमेट चेंज), नए एंटीफंगल दवाओं की कमी और पर्यावरण में केमिकल्स का लंबे समय तक बने रहना शामिल है। प्रोफेसर Mike Bromley के अनुसार, किसान फसलों को बचाने के लिए जो फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं, वही केमिकल्स फंगस को मजबूत बना रहे हैं, जिससे वो इंसानों में भी दवाइयों से नहीं मरते।