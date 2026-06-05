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Pneumonia Vaccine: क्या हर किसी को लगवानी चाहिए निमोनिया वैक्सीन? CDC गाइडलाइन से समझें

Pneumococcal Vaccine: निमोनिया वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देती है? CDC और Healthline की रिपोर्ट के अनुसार जानिए यह वैक्सीन कैसे काम करती है, किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है और इसके क्या फायदे हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 05, 2026

Pneumonia Vaccine Benefits Pneumonia Shot Pneumococcal Vaccine

निमोनिया वैक्सीन की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)

Pneumonia Vaccine Benefits: खांसी, जुकाम या छाती में संक्रमण होना आम बात है, लेकिन जब ये समस्याएं बार-बार होने लगें तो चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में कई लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है? और अगर है, तो क्या इसे सिर्फ एक बार लगवाने से लंबे समय तक सुरक्षा मिल सकती है?

अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन (Healthline) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि निमोनिया से बचाव के लिए उपलब्ध वैक्सीन गंभीर संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है।

निमोनिया क्यों है गंभीर बीमारी?

निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों की एयर सैक्स में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इसकी वजह से तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। CDC के मुताबिक, कुछ मामलों में यह संक्रमण इतना गंभीर हो सकता है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ जाए। यही वजह है कि डॉक्टर जोखिम वाले लोगों को बचाव के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं।

निमोनिया वैक्सीन कैसे करती है काम?

CDC के अनुसार, न्यूमोकोकल वैक्सीन शरीर को उन बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करती है जो निमोनिया और उससे जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यह वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को पहले से तैयार करती है, ताकि संक्रमण होने पर शरीर उससे बेहतर तरीके से लड़ सके। इससे गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और जटिलताओं का खतरा कम हो सकता है।

क्या एक बार लगवाने से सालों तक मिलता है फायदा?

यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हेल्थलाइन (Healthline) की रिपोर्ट के अनुसार, निमोनिया से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली कई वैक्सीन लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए एक डोज ही पर्याप्त हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और जोखिम कारकों के आधार पर अतिरिक्त डोज या दूसरी वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यह फैसला हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए।

किन लोगों को लेनी चाहिए वैक्सीन

जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें फेफड़ों, दिल, किडनी या अन्य पुरानी बीमारियां हैं, उनमें गंभीर निमोनिया का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर वैक्सीन के बारे में सलाह दे सकते हैं। अगर आपको बार-बार छाती में संक्रमण, लगातार खांसी या सांस संबंधी समस्याएं होती हैं, तो भी अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना फायदेमंद हो सकता है।

रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर

विशेषज्ञों का कहना है कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे कई मामलों में वैक्सीनेशन और सही स्वास्थ्य देखभाल के जरिए रोका जा सकता है। अगर आप अपनी और अपने परिवार की फेफड़ों की सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो डॉक्टर से यह जरूर पूछें कि क्या निमोनिया वैक्सीन आपके लिए सही विकल्प हो सकती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

05 Jun 2026 02:58 pm

Hindi News / Health / Pneumonia Vaccine: क्या हर किसी को लगवानी चाहिए निमोनिया वैक्सीन? CDC गाइडलाइन से समझें

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