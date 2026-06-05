Pneumonia Vaccine: क्या हर किसी को लगवानी चाहिए निमोनिया वैक्सीन? CDC गाइडलाइन से समझें

निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों की एयर सैक्स में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है। इसकी वजह से तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। CDC के मुताबिक, कुछ मामलों में यह संक्रमण इतना गंभीर हो सकता है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ जाए। यही वजह है कि डॉक्टर जोखिम वाले लोगों को बचाव के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं।