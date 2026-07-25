Monoplegia में सिर्फ एक हाथ या पैर हो सकता है पैरालाइज, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके कारण और लक्षण

मोनोप्लेजिया के दौरान शरीर के केवल एक हिस्से में कमजोरी या लकवे जैसी समस्या हो जाती है। इसमें आमतौर पर एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति को उस अंग को हिलाने, नियंत्रित करने या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों में यह समस्या थोड़े समय के लिए होती है, जबकि कुछ मामलों में यह लंबे समय तक रह सकती है। अगर समय रहते इसको पहचान लिया जाए तो इसके इसके घातक प्रभावों को कम किया जा सकता है।