Dry Eyes Causes: बार-बार सूखती हैं आंखें? वजह सिर्फ फोन या टीवी नहीं, आई स्पेशलिस्ट से जानिए क्या हैं इसके अन्य कारण

Dry Eyes Causes: आज के दौर में आंखों में सूखापन, जलन या खुजली होना एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। जब भी हमारी आंखें सूखने लगती हैं, तो हम तुरंत इसका सारा ठीकरा मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन पर फोड़ देते हैं। बेशक, स्क्रीन टाइम एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों के सूखेपन (Dry Eyes) के पीछे सिर्फ फोन नहीं, बल्कि कुछ ऐसे छुपे हुए कारण भी हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं।