High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण आंखों में भी दिखते हैं, जानें कैसे पहचानें

High Blood Pressure: हाई बल्ड प्रेशर की समस्या यानी हाइपरटेंशन (Hypertension) आज के समय में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है। इसे साइलेंट किलर (Silent Killer) भी कहा जाता है। अक्सर लोग इस बीमारी को समय रहते पहचान नहीं पाते हैं। जब तक समस्या का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। यह केवल दिल और किडनी पर ही असर नहीं डालता है। बल्कि आंखों पर भी हाई ब्लड प्रेशर के संकेत साफ नजर आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे।