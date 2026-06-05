Hamstring Injury: विराट कोहली को हुई हैमस्ट्रिंग इंजरी, जानिए इस चोट के लक्षण, रिकवरी और बचाव के तरीके

अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी का सही इलाज और आराम न किया जाए, तो यह बार-बार हो सकती है। कुछ लोगों में लंबे समय तक दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी और लचीलेपन में कमी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। ऐसी चोट लगने पर जल्दबाजी में खेल या भारी शारीरिक गतिविधि शुरू नहीं करनी चाहिए। सही इलाज, पर्याप्त आराम और फिजियोथेरेपी से अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक हो सकते हैं।