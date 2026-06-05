विराट कोहली के सीरीज से बाहर होने के बाद नहीं थम रही टीम इंडिया की मुश्किलें, रोहित-हार्दिक के खेलने पर भी सस्पेंश

आईपीएल 2026 के दौरान जब अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम चुनी गई थी, तब भी रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या के खेलने पर चयनकर्ताओं ने सस्पेंस जताया था। हालांकि उनका टीम में चयन तो हो गया था, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि वह खेलेंगे। अब जब सीरीज शुरू होने के करीब पहुंच चुकी है, उससे पहले विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अब अगर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया के लिए यह और बुरी खबर होगी।