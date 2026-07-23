युवा भी हो रहे हैं Colon cancer के शिकार! मेयो क्लिनिक से जानिए किन संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

अच्छी नींद लेने और ठीक से खाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि शरीर में जरा भी जान नहीं बची है और आप हर वक्त थके-थके रहते हैं, तो इसे सिर्फ़ काम का तनाव न समझें। जब आंतों के अंदर कोई समस्या होती है, तो कई बार धीरे-धीरे अंदर ही अंदर खून का रिसाव होता रहता है। इससे शरीर में खून की कमी (एनीमिया) हो जाती है और इंसान को हर समय भारी थकान महसूस होती है।