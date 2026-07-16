16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Hypercalcemia: बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती है? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया यह खून में बढ़े कैल्शियम का संकेत हो सकता है

Hypercalcemia Cause: आपको भी बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती है? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जानिए यह शरीर में बढ़े किस खतरे का संकेत है और इसके कारण क्या हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 16, 2026

Hypercalcemia Symptoms,Cleveland Clinic Hypercalcemia,High Calcium Signs,

बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती तो ये दोनों लक्षण आपके खून में बढ़े हुए कैल्शियम का संकेत हो सकते हैं।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Hypercalcemia Symptoms: क्या आपको भी हर थोड़ी देर में गला सूखने और बार-बार प्यास लगने की समस्या होती है? या फिर लाख कोशिशों के बाद भी पेट साफ नहीं होता और कब्ज (Constipation) बनी रहती है? अक्सर लोग इन दिक्कतों को पानी की कमी या खराब पाचन मानकर छोड़ देते हैं।

लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों लक्षण आपके खून में बढ़े हुए कैल्शियम का संकेत हो सकते हैं। जी हां, शरीर के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा खून में लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो यह कई अंगों को बीमार कर सकती है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

क्या है खून में कैल्शियम बढ़ना (हाइपरकैल्सीमिया)?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब हमारे खून में कैल्शियम का लेवल सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइपरकैल्सीमिया (Hypercalcemia) कहते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, लेकिन जब यह खून में तैरने लगता है, तो शरीर के बाकी हिस्से जैसे किडनी और पेट का सिस्टम बिगड़ने लगता है।

बार-बार प्यास और कब्ज का कैल्शियम से क्या कनेक्शन है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब खून में कैल्शियम बढ़ता है, तो खून में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस चक्कर में बार-बार टॉयलेट (यूरिन) जाना पड़ता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इंसान को बार-बार बहुत तेज प्यास लगती है। बढ़ा हुआ कैल्शियम हमारे पेट और आंतों की मांसपेशियों को सुस्त कर देता है। पाचन क्रिया धीमी हो जाने की वजह से खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता और गंभीर कब्ज की समस्या हो जाती है।

क्यों बढ़ जाता है खून में कैल्शियम?

  • पैराथायराइड ग्रंथि (Parathyroid Glands) की गड़बड़ी।
  • कैल्शियम या विटामिन D की ओवरडोज।
  • शरीर में पानी की भारी कमी होने पर भी खून में कैल्शियम गाढ़ा होने लगता है।

शरीर में दिखते हैं ये 4 बड़े लक्षण

  • हड्डियों में दर्द और कमजोरी।
  • किडनी में पथरी (Stone)।
  • हर समय थकान और दिमागी सुस्ती।
  • उल्टी और जी मिचलाना।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Uterine Fibroids: बिना लक्षण भी हो सकती है यह बीमारी; जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के संकेत और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

ये भी पढ़ें
uterine fibroids,fibroid symptoms,uterus fibroids,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

16 Jul 2026 11:03 am

Published on:

16 Jul 2026 11:03 am

Hindi News / Health / Hypercalcemia: बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती है? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया यह खून में बढ़े कैल्शियम का संकेत हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Diabetes and TB Risk: डायबिटीज मरीजों में 3 गुना ज्यादा हो सकता है टीबी का खतरा; स्वास्थ्य मंत्रालय! सीडीसी से जानें बचने के उपाय

Diabetes and TB Risk Factors,Tuberculosis in Diabetes Patients,How Diabetes Increases TB Risk,
स्वास्थ्य

Pregnant Women Screening: प्रसूताओं की मौत के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, शुरू हुआ बड़ा अभियान

Pregnant Women Screening
अलवर

Dementia: स्मोकिंग, हाई BP और अकेलापन बढ़ा सकते हैं डिमेंशिया का खतरा, WHO ने जारी की नई गाइडलाइन

Dementia Risk Factors,WHO Dementia Guidelines,,Prevent Dementia Naturally,
स्वास्थ्य

Burping And Gas: बार-बार डकार क्यों आती है? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए कारण और कब ये नुकसानदायक हो सकती है

Mayo Clinic Gas Guide,Burping and Gas ReasonsStomach Gas Remedies
स्वास्थ्य

Uterine Fibroids: बिना लक्षण भी हो सकती है यह बीमारी; जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के संकेत और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

uterine fibroids,fibroid symptoms,uterus fibroids,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.