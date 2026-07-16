Hypercalcemia: बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती है? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया यह खून में बढ़े कैल्शियम का संकेत हो सकता है

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब खून में कैल्शियम बढ़ता है, तो खून में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस चक्कर में बार-बार टॉयलेट (यूरिन) जाना पड़ता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इंसान को बार-बार बहुत तेज प्यास लगती है। बढ़ा हुआ कैल्शियम हमारे पेट और आंतों की मांसपेशियों को सुस्त कर देता है। पाचन क्रिया धीमी हो जाने की वजह से खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता और गंभीर कब्ज की समस्या हो जाती है।