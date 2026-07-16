Hypercalcemia: बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती है? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया यह खून में बढ़े कैल्शियम का संकेत हो सकता है

बार-बार प्यास लगती है और कब्ज रहती तो ये दोनों लक्षण आपके खून में बढ़े हुए कैल्शियम का संकेत हो सकते हैं।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Hypercalcemia Symptoms: क्या आपको भी हर थोड़ी देर में गला सूखने और बार-बार प्यास लगने की समस्या होती है? या फिर लाख कोशिशों के बाद भी पेट साफ नहीं होता और कब्ज (Constipation) बनी रहती है? अक्सर लोग इन दिक्कतों को पानी की कमी या खराब पाचन मानकर छोड़ देते हैं।
लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों लक्षण आपके खून में बढ़े हुए कैल्शियम का संकेत हो सकते हैं। जी हां, शरीर के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा खून में लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो यह कई अंगों को बीमार कर सकती है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब हमारे खून में कैल्शियम का लेवल सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइपरकैल्सीमिया (Hypercalcemia) कहते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, लेकिन जब यह खून में तैरने लगता है, तो शरीर के बाकी हिस्से जैसे किडनी और पेट का सिस्टम बिगड़ने लगता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब खून में कैल्शियम बढ़ता है, तो खून में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस चक्कर में बार-बार टॉयलेट (यूरिन) जाना पड़ता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इंसान को बार-बार बहुत तेज प्यास लगती है। बढ़ा हुआ कैल्शियम हमारे पेट और आंतों की मांसपेशियों को सुस्त कर देता है। पाचन क्रिया धीमी हो जाने की वजह से खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता और गंभीर कब्ज की समस्या हो जाती है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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