16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Uterine Fibroids: बिना लक्षण भी हो सकती है यह बीमारी; जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के संकेत और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

Uterine Fibroids Cause: क्या बिना किसी लक्षण के भी गर्भाशय में गांठ हो सकती है? जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के लक्षण और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार महिलाओं को कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 16, 2026

uterine fibroids,fibroid symptoms,uterus fibroids,

बिना किसी लक्षण के भी गर्भाशय में यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Uterine Fibroids Symptoms: महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलावों के बीच गर्भाशय (बच्चादानी) से जुड़ी एक आम समस्या सामने आती है, जिसे यूट्राइन फाइब्रॉइड (Uterine Fibroids) या बच्चादानी की गांठ कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार यह बीमारी शरीर में बिना किसी लक्षण के चुपचाप पनपती रहती है और महिलाओं को पता भी नहीं चलता। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

क्या होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, यूट्राइन फाइब्रॉइड गर्भाशय की मांसपेशियों से बनने वाली छोटी या बड़ी गांठें होती हैं। अच्छी बात यह है कि ये गांठें कैंसर वाली नहीं होतीं (Non-cancerous), यानी इनसे कैंसर का खतरा न के बराबर होता है। इनका साइज एक छोटे से दाने से लेकर एक बड़े तरबूज जितना भी हो सकता है। ये एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं।

यूट्राइन फाइब्रॉइड के मुख्य लक्षण

अगर फाइब्रॉइड का आकार बड़ा हो जाए या उसकी जगह ऐसी हो जो दिक्क्त पैदा करे, तो शरीर में ये लक्षण दिखने लगते हैं;

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

वैसे तो फाइब्रॉइड्स जानलेवा नहीं होते, लेकिन कुछ स्थितियों में डॉक्टर को तुरंत दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप नीचे दी गई समस्याओं का सामना कर रही हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें:

  • यदि आपको पेट या पेड़ू के हिस्से में ऐसा दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा।
  • पीरियड्स के दौरान इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आपको हर एक-दो घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है।
  • पीरियड्स के बीच में भी अचानक से स्पॉटिंग (खून के धब्बे) या ब्लीडिंग होने लगे।
  • बिना किसी वजह के शरीर में खून की भारी कमी (एनीमिया) हो जाए और कमजोरी महसूस हो।
  • यदि आपको गर्भधारण (प्रेग्नेंट होने) में लगातार परेशानी आ रही हो।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

त्वचा पर गोल लाल निशान और खुजली को न करें नजरअंदाज, यह बारिश में ज्यादा होने वाला Tinea हो सकता है, johns hopkins medicine से जानें

ये भी पढ़ें
tinea infection symptoms in hindi ,ringworm treatment in rainy season,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

16 Jul 2026 07:28 am

Published on:

16 Jul 2026 07:28 am

Hindi News / Health / Uterine Fibroids: बिना लक्षण भी हो सकती है यह बीमारी; जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के संकेत और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Stomach Flu: पेट में मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त? मेयो क्लिनिक से जानें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शुरुआती लक्षण

stomach flu,gastroenteritis,watery diarrhea,
स्वास्थ्य

Empyema Cause: फेफड़ों के बाहर जमा हो सकता है पस, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है एम्पायमा और इसके संकेत

empyema causes and prevention , complications of pneumonia empyema, how to prevent lung empyema,
स्वास्थ्य

Epiglottis Function: क्या है एपिग्लॉटिस? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कैसे गले का यह छोटा फ्लैप खाने को फेफड़ों में जाने से रोकता है

what is epiglottis function,how epiglottis prevents choking ,why does food go down the wrong pipe ,
स्वास्थ्य

Six Pack Abs After 40: शेखर सुमन ने ढलती उम्र में बनाए थे सिक्स-पैक एब्स, जानें 45-50 की उम्र में इसके लिए क्या रखना है ध्यान

six pack abs genetics truth ,how to get six pack abs after 40,tendinous intersections abs study ,
स्वास्थ्य

Nail Fungus: नाखून का रंग पीला पड़ना और मोटा होना न करें नजरअंदाज, Mayo Clinic ने बताया नेल फंगस का है संकेत

nail fungus symptoms mayo clinic,yellow thick nails causes ,signs of toenail fungus ,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.