Empyema Cause: फेफड़ों के बाहर जमा हो सकता है पस, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है एम्पायमा और इसके संकेत

Empyema: जब भी हमें छाती या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी होती है, तो अक्सर हमारा ध्यान खांसी, बलगम या निमोनिया पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारे फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच के खाली हिस्से में गाढ़ा पीला मवाद (पस) जमा हो जाता है? इस गंभीर स्थिति को एम्पायमा (Empyema) कहा जाता है। यह बीमारी तब होती है जब फेफड़ों का कोई पुराना इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) से समझते हैं कि एम्पायमा आखिर क्या है, यह क्यों होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं।