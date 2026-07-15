Six Pack Abs After 40: शेखर सुमन ने 40 की उम्र में बनाए सिक्स-पैक एब्स? जानें वर्कआउट, डाइट और जेनेटिक्स पर क्या कहती है रिसर्च

क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के सिक्स-पैक एब्स नहीं बन सकते? किसी के 4-पैक होते हैं, किसी के 6, तो किसी के 8 पैक भी होते हैं। यह सब हमारे जेनेटिक्स (जींस) पर निर्भर करता है। मिडियम की रिसर्च बताती है कि पेट की मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले बैंड्स की बनावट जन्मजात होती है। इसे आप एक्सरसाइज से बदल नहीं सकते। आपका शरीर फैट (चर्बी) कहां जमा करेगा और वर्कआउट के दौरान कहां से पहले घटाएगा, यह आपके माता-पिता से मिले जींस ही तय करते हैं। इसलिए, सिर्फ जिम जाकर किसी सेलिब्रिटी जैसे हूबहू एब्स की उम्मीद करना सही नहीं है।