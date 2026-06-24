Masaba Gupta: 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, पेठे का जूस; मसाबा गुप्ता हेल्दी रहने के लिए करती हैं ये काम

Masaba Gupta Weight Loss Journey: जानी-मानी फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री मसाबा गुप्ता पहले की तुलना में अब काफी फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक दिखती हैं। इस बदलाव के बारे में 23 जून को मसाबा ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ "मिर्ची प्लस" पर अपनी फिटनेस जर्नी साझा की है। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पर हैं या हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभिनेत्री नीना गुप्ता की बेटी मसाबा द्वारा बताए गए टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं-