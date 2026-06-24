Film Shooting Hacks: फिल्मों में असली जैसे मकड़ी के जाले कैसे बनते हैं? VIDEO में देखिए सीक्रेट टेक्निक

Filmmaking Behind The Scenes Tricks: फिल्म या टीवी सीरियल देखते समय कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर फिल्ममेकर्स सीन के हिसाब से सही लोकेशन कैसे ढूंढते होंगे और उनके लिए ये कितना मुश्किल होता होगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सीन के लिए असली लोकेशन ढूंढने के बजाय अक्सर नकली सेट तैयार किए जाते हैं। जैसे फिल्मों में फाइटिंग सीन के लिए नकली मेज, खिड़की और दीवार, वैसे ही डरावने या सस्पेंस वाले सीन्स के लिए मकड़ी के जालों (Spider Webs) से भरा एक अंधेरा और डरावना कमरा तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब फिल्ममेकर्स एक खास जुगाड़ से तैयार करते हैं।