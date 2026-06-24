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Film Shooting Hacks: फिल्मों में असली जैसे मकड़ी के जाले कैसे बनते हैं? VIDEO में देखिए सीक्रेट टेक्निक

How To Create Fake Spider Webs: फिल्मों में सीन के हिसाब से नकली सेट तैयार किए जाते हैं, आइए आज की स्टोरी में वीडियो में देखते हैं कि नकली मकड़ी के जाले कैसे तैयार किए जाते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Jun 24, 2026

Movie Set Spider Web Secrets, Creative Film Shooting Hacks

फिल्मों में Spider Web बनाने के Hack| image credit instagram-directorabhaychhabra

Filmmaking Behind The Scenes Tricks: फिल्म या टीवी सीरियल देखते समय कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर फिल्ममेकर्स सीन के हिसाब से सही लोकेशन कैसे ढूंढते होंगे और उनके लिए ये कितना मुश्किल होता होगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सीन के लिए असली लोकेशन ढूंढने के बजाय अक्सर नकली सेट तैयार किए जाते हैं। जैसे फिल्मों में फाइटिंग सीन के लिए नकली मेज, खिड़की और दीवार, वैसे ही डरावने या सस्पेंस वाले सीन्स के लिए मकड़ी के जालों (Spider Webs) से भरा एक अंधेरा और डरावना कमरा तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब फिल्ममेकर्स एक खास जुगाड़ से तैयार करते हैं।

आइए, आज की स्टोरी में जानते हैं कि शूटिंग के लिए ये नकली मकड़ी के जाले कैसे बनाए जाते हैं।

फिल्मों में मकड़ी का जाल कैसे बनते हैं (How Spider Webs Are Made In Movies)

फिल्मों में जो मकड़ी के जाले आपको पुरानी हवेलियों या गुफाओं में दिखते हैं, वो असली नहीं होते। इन्हें तैयार करने के लिए फिल्ममेकर्स एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप इंस्टाग्राम चैनल directorabhaychhabra पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं, यह पूरी तरह से एक क्रिएटिव जुगाड़ वाली मशीन है।

DIY मशीन से जुगाड़ कर बनाते हैं नकली जाल 

इस मशीन को बनाने के लिए फिल्ममेकर्स एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे एक छोटे पंखे की पंखुड़ियों को जोड़ दिया जाता है और सामने की तरफ एक डिब्बा लगा दिया जाता है, जिसमें बारीक छेद होते हैं। इन छेदों के जरिए ही लिक्विड बाहर आता है।

कैसे काम करती है यह मशीन 

इस सेटअप के अंदर एक खास रबर जैसा लिक्विड या केमिकल डाला जाता है। जब ड्रिल मशीन को चालू किया जाता है, तो इसके तेजी से घूमने के कारण वो लिक्विड पतले-पतले धागों के रूप में हवा में बिखरने लगता है। ये धागे हवा में तैरते हुए दीवारों, कोनों या फर्नीचर पर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे बिल्कुल असली मकड़ी के जाले जैसा लुक तैयार हो जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेट पर बहुत जल्दी और बिना किसी झंझट के मनचाहे जाले बनाए जा सकते हैं, जिससे शूटिंग का काम काफी आसान हो जाता है।

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Published on:

24 Jun 2026 03:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Film Shooting Hacks: फिल्मों में असली जैसे मकड़ी के जाले कैसे बनते हैं? VIDEO में देखिए सीक्रेट टेक्निक

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