Bihar Tourism: कैरावैन बस में करें बिहार की सैर: कात्यायनी धाम, सिमरिया पुल और पुनौरा धाम की करें यादगार यात्रा

बिहार के खगड़िया जिले के मानसी-सहरसा रेलखंड पर, बदलाघाट और धमाराघाट के बीच कोसी नदी के तट पर मां दुर्गा का छठा स्वरूप 'मां कात्यायनी' का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे कात्यायनी धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आप कैरावन बस से परिवार के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से कर सकते हैं।