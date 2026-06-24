24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Fuli Fuli Puri Banane Ka Tarika: एक साथ कई पूरी बेलने और कम तेल में फूली-फूली पूरी बनाने के आसान हैक्स

Perfect Fluffy Puri Hacks: अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनसे कम तेल में फूली-फूली पूरी नहीं बनती, तो यहां रणवीर बरार द्वारा बताए गए हैक्स को फॉलो करके आप आसानी से बना सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 24, 2026

Healthy Low Oil Puris, Instant Puri Making Tricks

पूड़ी बनाने के 4 हैक्स image credit youtube-@kitchenfunandhack/shorts/@radhikamaroo/@RanveerBrar/@WhatsCookingwithK

Easy Puri Rolling Tips: बोरिंग से बोरिंग सब्जी और दाल का टेस्ट रोटी के बदले पूरी (पूड़ी) और पराठे के साथ खाने से बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से लोग इनके ज्यादा तेल में फ्राई होने या फुली-फुली पूरी न बनने के कारण इन्हें बनाने या खाने से परहेज करते हैं। इसलिए, आज की स्टोरी में हम एक साथ कई पूरी बेलने के साथ ही कम तेल में फुली-फुली पूरी कैसे बना सकते हैं, इससे जुड़े कुछ हैक्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं।

फुली-फुली पूरी बनाने का हैक (How To Make Perfectly Fluffy Puris)

कितने भी अच्छे से आप पूरियों को बेल लें, अगर आपकी पूरी नहीं फूलती, तो आप शेफ रणबीर बरार द्वारा शेयर की गई दो टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहली यह कि आप पूरियों को बेलने के बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दें और उसके बाद फ्राई करें। दूसरी यह कि तेल में पुरियों को डालने के बाद कुछ देर इंतजार करें, जब वे अपने आप ऊपर आ जाएं, तो इन्हें हल्का सा दबाकर इनके ऊपर कलछी से तेल डालें।

एक साथ कई पूरी बेलने का हैक (How To Roll Multiple Puris At Once Efficiently)

कई बार ऐसा होता है कि घर के सभी सदस्य एक साथ खाने बैठ जाते हैं, ऐसे में पूरी बेलने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में आप एक ही साथ कई पूरी बेलने के लिए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर इन्हें प्लास्टिक शीट, केले के पत्ते या बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर रख दें। इसके बाद किसी भारी बर्तन से दबाकर इन्हें पूरी का शेप दे दें।

इसके साथ ही, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं, तो आटे का एक लंबा रोल बनाने के बाद इसे चौड़ाई में बेल लें और किसी कटोरी की मदद से पूरी के साइज में काटकर एक साथ कई पूरी बना सकती हैं।

कम तेल में पूरी तलने का हैक (How To Fry Puris Using Less Oil For Health)

अगर पूरी तलने के बाद आपकी प्लेट और हाथों में तेल लग जाता है, जिसे देखकर आप खाना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए आप पूरी तलने वाले तेल में थोड़ा सा नमक डालने के बाद पुरियों को तलें। ऐसा करने से वे रेगुलर की तुलना में कम तेल सोखती हैं।

बिना आटा गूंथे पूरी बनाने का हैक (How To Make Instant Puris Without Kneading Dough)

अगर आपको आटा गूंथना नहीं आता है या आप घर आए मेहमानों के लिए जल्दी में ढेर सारी पूरियां बनाना चाहती हैं, तो आप बाजार में मिलने वाली पैकेट वाली रोटियों को चार हिस्सों में काटकर, ट्राइएंगल शेप में इन्हें पूरी की तरह फ्राई कर सर्व कर सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Jun 2026 11:40 am

Hindi News / Lifestyle News / Fuli Fuli Puri Banane Ka Tarika: एक साथ कई पूरी बेलने और कम तेल में फूली-फूली पूरी बनाने के आसान हैक्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

घर बनवाने के बाद कटे-छंटे मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स को न फेंकें, इन 10 तरीकों से घर को दें मॉडर्न मेकओवर

Smart Ways To Reuse Construction Waste, DIY Projects From Leftover Stone Pieces
समाचार

Washing Machine Mistakes: वॉशिंग मशीन खराब होने का रिस्क और कपड़े भी; इसलिए आज ही छोड़ें ये 5 गलत आदतें  

Washing Machine Maintenance Guide, Clothes Care Instructions
लाइफस्टाइल

Tamannaah Bhatia की तरह डेली दिखना है फ्रेश और ग्लोइंग? तो फॉलो करें ये 8 स्टेप्स, पाएं No-Makeup Makeup Look

Tamanna Bhatia Beauty Secrets, Tamanna Bhatia No Makeup Makeup Look
लाइफस्टाइल

WhatsApp New CEO : 1500 करोड़ की संपत्ति वाले कुणाल शाह हैं मीम लवर, कहते हैं- “बेशर्म बनो”; फिल्टर फ्री जीते हैं जिंदगी

kunal shah, whatsapp ceo, kunal shah cred, kunal shah lifestyle,
लाइफस्टाइल

Ambubachi Mela 2026 : कामाख्या दर्शन के साथ उमानंद, हाजो मंदिर भी जाएं; यह अभयारण्य भी है खास

Ambubachi Mela , Pobitora Wildlife Sanctuary
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.