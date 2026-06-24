Fuli Fuli Puri Banane Ka Tarika: एक साथ कई पूरी बेलने और कम तेल में फूली-फूली पूरी बनाने के आसान हैक्स

Easy Puri Rolling Tips: बोरिंग से बोरिंग सब्जी और दाल का टेस्ट रोटी के बदले पूरी (पूड़ी) और पराठे के साथ खाने से बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से लोग इनके ज्यादा तेल में फ्राई होने या फुली-फुली पूरी न बनने के कारण इन्हें बनाने या खाने से परहेज करते हैं। इसलिए, आज की स्टोरी में हम एक साथ कई पूरी बेलने के साथ ही कम तेल में फुली-फुली पूरी कैसे बना सकते हैं, इससे जुड़े कुछ हैक्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं।