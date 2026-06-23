Ambubachi Mela 2026 : कामाख्या दर्शन के साथ उमानंद, हाजो मंदिर भी जाएं; यह अभयारण्य भी है खास

Kamakhya Temple Guwahati: असम राज्य के गुवाहाटी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेला चल रहा है। यह मेला 26 जून 2026 तक चलेगा। यह चार दिवसीय वार्षिक मेला नीलाचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दौरान देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म (रजस्वला) का उत्सव मनाया जाता है और मंदिर के कपाट तीन दिनों तक पूरी तरह बंद रहते हैं। ऐसे में अगर आप यह मेला देखने जा रहे हैं, तो इसके अलावा यहां आसपास भी घूम सकते हैं। आइए, आज की स्टोरी में ऐसी 3 स्पेशल जगहों के बारे में जानते हैं।