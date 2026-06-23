मानसून 2026 में राजस्थान की उदयपुर, माउंट आबू, जैसी ये 5 जगहें घूमिए, कपल्स के लिए परफेक्ट 

Monsoon 2026 के लिए 5 Travel Guide| image credit instagram-rajujangidofficial-travelwithpawann
Best Places To Visit In Rajasthan: राजस्थान को ज्यादातर लोग रेगिस्तान की तपती गर्मी और चिलचिलाती शरीर जला देने वाली धूप के लिए जानते हैं। लेकिन मानसून के दिनों में राजस्थान हरियाली से भर जाने के साथ ही देखने में काफी खूबसूरत हो जाता है। ऐसे में अगर आप जल्द अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं तो यहां बताए गए 5 का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में विस्तार से।
अगर आपकी शादी हुई है और आपको बाहर जाने के लिए ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिल रही हैं और आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप राजस्थान की झीलों की नगरी कही जाने वाली उदयपुर घूमने जा सकते हैं। मानसून के दौरान उदयपुर की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहां आप पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदयसागर झील, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग और दूध तलाई जैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ ही ड्राइविंग और ट्रेकिंग का लुफ्त उठाने के लिए मराई घाट, अरावली हिल्स और जयसमंद झील घूमने जा सकते हैं।
अरावली की पहाड़ियों में बसे माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां घूमने के लिए नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट जैसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगहें हैं। यह जगह पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के साथ ही प्री-वेडिंग फोटोशूट करने के लिए भी बेस्ट है।
दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर फेवरेट जगहों में से एक है, जिसकी खूबसूरती बारिश के दिनों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपकी पार्टनर को शॉपिंग करने का शौक है और आपको घूमने का, तो आप जयपुर घूमने का प्लान बना सकते हैं।
अगर आपको या आपके पार्टनर को नेचर के साथ समय बिताना पसंद है या आप शहर की भीड़ से दूर कुछ सुकून में क्वालिटी टाइम बिताने का सोच रहे हैं तो आप रणथंभौर का प्लान कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व के तौर पर मशहूर रणथंभौर का इलाका बारिश में पूरी तरह हरा-भरा हो जाता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन ध्यान दें, ज्यादा बारिश होने पर यहां पर सफारी बंद कर दी जाती है। ऐसे में अपना ट्रिप प्लान करने से पहले इनकी ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट से चेक करने के बाद ही प्लान बनाएं।
अगर आपको बारिश पसंद है और आप दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आप बांसवाड़ा का ट्रिप प्लान करने का सोच सकते हैं। इस जगह को '100 द्वीपों का शहर' भी कहा जाता है और इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मानसून के दिनों में बांसवाड़ा की झीलें और टापू हरियाली से भर जाते हैं जो देखने में एकदम स्वर्ग जैसा लगते हैं।
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