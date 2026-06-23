मानसून 2026 में राजस्थान की उदयपुर, माउंट आबू, जैसी ये 5 जगहें घूमिए, कपल्स के लिए परफेक्ट 

अगर आपकी शादी हुई है और आपको बाहर जाने के लिए ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिल रही हैं और आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप राजस्थान की झीलों की नगरी कही जाने वाली उदयपुर घूमने जा सकते हैं। मानसून के दौरान उदयपुर की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहां आप पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदयसागर झील, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग और दूध तलाई जैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ ही ड्राइविंग और ट्रेकिंग का लुफ्त उठाने के लिए मराई घाट, अरावली हिल्स और जयसमंद झील घूमने जा सकते हैं।