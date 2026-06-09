Monsoon Travel Tips: Jim Corbett से Ranthambore तक, बारिश में क्यों बंद हो जाते हैं टाइगर रिजर्व और सफारी पार्क

Monsoon Travel Guide 2026: मानसून 2026 देश के कुछ राज्यों में आ चुका है और कुछ में आने वाला है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियां होने के साथ ही, बरसात के दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए, रिमझिम गिरती बूंदों और हरे-भरे पेड़-पौधों के बीच अच्छा समय बिताने के लिए लोग आने वाले दिनों में टूरिस्ट जगहों के बजाय वाइल्डलाइफ सफारी पर जाने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो ट्रिप प्लान करने से पहले यहां दी गई 5 जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए या जल्दी ट्रिप प्लान करना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों।