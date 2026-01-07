सरिस्का में लगातार हो रही बाघों साइटिंग, पर्यटकों में उत्साह



वन विभाग के अनुसार वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 50 बाघ मौजूद हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनका प्राकृतिक दायरा भी सरिस्का से लगे आसपास के जंगलों तक फैल रहा है। शहर के नजदीक स्थित बफर जोन में लगातार टाइगर की साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सरिस्का में सफल संरक्षण प्रयासों की भी पुष्टि हो रही है।