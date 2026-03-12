अलवर में रसोई गैस की किल्लत, बनाया कंट्रोल रूम… इस नंबर पर करें शिकायत  



इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) विनोद जुनेजा ने बताया कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए लोग कंट्रोल रूम नंबर 0144-2338000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 112 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।