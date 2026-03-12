VIDEO: बाघिन ST-17 ने दिए तीन शावकों को जन्म, कैमरा ट्रैप में दिखे

अलवर के सरिस्का बाघ परियोजना से एक अच्छी खबर सामने आई है। सरिस्का में बाघिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग ने रेंज अकबरपुर क्षेत्र में लगे कैमरा ट्रैप और फील्ड मॉनिटरिंग के आधार पर इन शावकों की पुष्टि की है। कैमरा ट्रैप में बाघिन एसटी-17 अपने तीनों शावकों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दी है तथा शुरुआती निगरानी में बाघिन और शावकों की गतिविधियां सामान्य पाई गई हैं।