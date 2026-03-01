एनएच-48 पर चलते कंटेनर में लगी आग, बोलेरो और कैंपर गाड़ियां लेकर जा रहा था कंटेनर

कंटेनर चालक रिजवान ने बताया कि वह हरिद्वार से कंटेनर लेकर गुजरात होते हुए सूरत की ओर जा रहा था। कंटेनर में बोलेरो और कैंपर गाड़ियां लदी हुई थीं। जब कंटेनर दहमी फ्लाईओवर पर चढ़ा तो केबिन से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। इस पर उसने तुरंत कंटेनर को सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन देखते ही देखते केबिन में आग भड़क गई।