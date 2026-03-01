भवन निर्माण अधूरा, छत अभी भी टिकी हुई है बल्ली और फंटों के सहारे

पूर्ववर्ती सरकार के दौरान थानागाजी विधायक के प्रयासों से प्रतापगढ़ में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। छात्राओं की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार ने अस्थायी व्यवस्था के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के तीन कमरों में कक्षाएं शुरू करवाई थी। बाद में ठेकेदार ने सितंबर 2023 में महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। नियमानुसार भवन को अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर शिक्षा विभाग को सौंपा जाना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। भवन की छत अभी भी बल्ली और फंटों के सहारे टिकी हुई है।कॉमन बाथरूम से छात्राएं परेशान