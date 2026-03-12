12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

VIDEO: आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के पास जंगल में लगी आग, जवानों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू 

अलवर जिले के बेरेबास स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के आसपास जंगल में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 12, 2026

ट्रेनिंग कैंप के पास जंगल में लगी आग

अलवर जिले के बेरेबास स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के आसपास जंगल में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती हुई कैंप के अंदर के जंगल क्षेत्र तक पहुंच गई, जिससे वहां भी पेड़-पौधों और घास में आग लग गई।

घटना की सूचना मिलते ही आईटीबीपी के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। जवानों और ग्रामीणों ने मिलकर पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया।


हालांकि कुछ स्थानों पर घास-फूस में आग सुलगती रही, जिसे बुझाने का काम देर तक जारी रहा। आग लगने के कारण जंगल में कई पेड़-पौधे और घास जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में आईटीबीपी कैंप या आसपास किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग और जवान इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि दोबारा आग भड़कने की स्थिति न बने।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के पास जंगल में लगी आग, जवानों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजते थे युवक, साइबर ठगी करवाने वाले 2 गिरफ्तार

अलवर

अलवर में रसोई गैस की किल्लत, बनाया कंट्रोल रूम… इस नंबर पर करें शिकायत  

अलवर

VIDEO: बाघिन ST-17 ने दिए तीन शावकों को जन्म, कैमरा ट्रैप में दिखे

अलवर

अलवरः एक आखिरी बार… प्रेमिका की शादी से एक दिन पहले प्रेमी ने... कमरे के अंदर पहुंचा जीजा तो उड़ गए होश

Couple Demo Pic
अलवर

Alwar Suicide: ‘आखिरी बार चेहरा देख ले…’, 24 साल के युवक ने किया सुसाइड, मरने से पहले दोस्त को वीडियो कॉल पर बोली ये बात

obscene video call
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.