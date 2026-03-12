VIDEO: आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के पास जंगल में लगी आग, जवानों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू 



हालांकि कुछ स्थानों पर घास-फूस में आग सुलगती रही, जिसे बुझाने का काम देर तक जारी रहा। आग लगने के कारण जंगल में कई पेड़-पौधे और घास जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में आईटीबीपी कैंप या आसपास किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग और जवान इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि दोबारा आग भड़कने की स्थिति न बने।