“मेरी अपलोड की गई फोटो को 15 अगस्त की सुबह भारतीय घर की छत पर खींची गई एक शानदार और असली जैसी फोटो में बदलें। मेरा चेहरा, चेहरे की पहचान, हेयरस्टाइल, त्वचा की बनावट और शरीर का आकार बिल्कुल वही रखें। मुझे सफेद रंग के सादे पारंपरिक कपड़ों में दिखाएं और छत पर लगे एक छोटे झंडे के पास खड़ा करें। भारतीय तिरंगा हवा में लहराता हुआ दिखाई दे और मैं तिरंगे की ओर गर्व और सम्मान के भाव से देख रहा हूं। बैकग्राउंड में भारतीय शहर की छतें, कुछ घरों पर लगे छोटे तिरंगे और दूर सुबह की हल्की धुंध दिखाई दे। आसमान में सूर्योदय की हल्की नारंगी और सुनहरी रोशनी हो। तस्वीर में कैमरे से खींची गई फोटो जैसा लुक, असली रोशनी और प्राकृतिक परछाइयां रखें। पूरा सीन इमोशनल और खूबसूरत हो, लेकिन किसी फिल्म के पोस्टर जैसा बनावटी नहीं दिखना चाहिए।”