14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Teej पर हरी साड़ी में दिखना है स्टाइलिश? तो अनुष्का शर्मा से नीता अंबानी तक इन 4 सेलिब्रिटीज के लुक से लें इंस्पिरेशन

Teej 2026 Green Saree Look: हरी साड़ी में अगर आप इस साल तीज पर खूबसूरत दिखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं, तो यहां दिए गए सेलिब्रिटीज के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर तैयार हो सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 14, 2026

Teej Saree Look, Teej Outfit Ideas 2026

तीज 2026 के लिए Celebrity Inspired Green Saree Look/ image credit instagram/madhuridixitnene/bollywood.mobi/aslisona/manishmalhotra05

Green Saree Look For Teej: तीज 2026 पर अगर आप हरे रंग की साड़ी पहनने का सोच रही हैं, लेकिन साड़ी लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और माधुरी दीक्षित के साड़ी लुक के साथ-साथ नीता अंबानी के साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेकर साड़ी में स्टाइलिश और एलिगेंट तरीके से तैयार हो सकती हैं। आइए देखते हैं, सेलेब्स के 4 खूबसूरत ग्रीन लुक्स को, जिन्हें आप इस तीज पर रीक्रिएट कर सकती हैं।

तीज पर अनुष्का शर्मा से इंस्पिरेशन लेकर हरी साड़ी में हों तैयार

तीज 2026 पर हरी साड़ी में खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए आप अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इस ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने गहरे हरे रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी को बेहद खूबसूरत तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेप किया है। साड़ी के साथ ग्रीन चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियों से अपने लुक को कंप्लीट किया है, जिससे पूरे साड़ी लुक में एलिगेंस नजर आ रही है। वहीं, एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कोहल-डिफाइंड आंखों, सॉफ्ट मेकअप बेस, न्यूड-पिंक लिप्स और छोटी सी बिंदी का चुनाव किया है। बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ स्लीक लो बन में बांधा गया है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी सोफिस्टिकेटेड बना रहा है।

नीता अंबानी के पेस्टल साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन

हर साल की तरह इस साल तीज पर अगर आप हैवी साड़ी के बजाय कुछ एलिगेंट और सोबर लुक चाहती हैं, तो नीता अंबानी के इस खूबसूरत पेस्टल ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। हल्के मिंट ग्रीन शेड की साड़ी को हल्की कढ़ाई और शिमरी डिटेलिंग वाले मैचिंग शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इसके साथ ही गले में खूबसूरत लेयर्ड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स को बेहद ग्रेसफुल तरीके से स्टाइल किया है। वहीं, लुक को कंप्लीट करने के लिए मेकअप को सटल और नेचुरल रखने के साथ ही बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ साइड पार्टिंग में स्टाइल किया गया है। नीता अंबानी का यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में भी सोबर, रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं।

तीज पर अलग दिखने के लिए सोनाक्षी सिन्हा के ट्रेडिशनल लुक से लें इंस्पिरेशन

अगर आप इस साल तीज पर साड़ी के बजाय कुछ अलग और रॉयल ट्रेडिशनल लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा के इस घाघरा-चोली इंस्पायर्ड खूबसूरत ग्रीन एथनिक लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने गहरे हरे रंग के फ्लेयर्ड लहंगे को शर्ट या कुर्ती जैसी लॉन्ग चोली और मैचिंग ग्रीन दुपट्टे के साथ स्टाइल करने के साथ अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में गोल्डन चूड़ियां पहनी हैं। मेकअप को उन्होंने सटल रखते हुए आंखों को खूबसूरती से डिफाइन किया है और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई है। वहीं, बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ स्लीक बन में बांधकर गजरे से सजाया गया है।

तीज पर माधुरी दीक्षित के खूबसूरत साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन

अगर आप इस साल तीज पर सिर्फ हरे रंग के बजाय मल्टीकलर साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो आप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के इस खूबसूरत साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने ऑफ-व्हाइट शेड की साड़ी पहनी है, जिस पर ग्रीन बॉर्डर और पिंक डिटेलिंग इसे खूबसूरत बना रही है। एक्ट्रेस ने साड़ी को मैचिंग ग्रीन ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है। इसके साथ उन्होंने गोल्डन नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहनी हैं। मेकअप को उन्होंने सटल रखते हुए माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई है, वहीं बालों को स्लीक बन में स्टाइल किया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 10:36 am

Published on:

14 Aug 2026 10:36 am

Hindi News / Lifestyle News / Teej पर हरी साड़ी में दिखना है स्टाइलिश? तो अनुष्का शर्मा से नीता अंबानी तक इन 4 सेलिब्रिटीज के लुक से लें इंस्पिरेशन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

9 राज्यों से होकर गुजरती है ये ट्रेन, सफर में कहीं बैकवॉटर, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं पहाड़ों के दिखते हैं खूबसूरत नजारे

Indian Railways Train, 22659 Train Route
लाइफस्टाइल

Cleaning Tips: टीवी स्क्रीन को बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स और क्लीनिंग लिक्विड से न करें साफ, खराब हो सकती है कोटिंग

TV Screen Cleaning, TV Screen Cleaning Tips
लाइफस्टाइल

तीज पर हर साल फूल-पत्ती वाली मेहंदी लगाकर हो गई हैं बोर? तो इस बार रचाएं पोर्ट्रेट और Trendy Mehndi Designs

Portrait Mehndi Design, Husband Face Mehndi Design
लाइफस्टाइल

15 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए बनाएं ट्राई कलर मीठे, नमकीन और ड्रिंक्स, देखकर हर कोई करेगा तारीफ

Tiranga Recipes, Independence Day Food Ideas
लाइफस्टाइल

Cleaning Hacks: घर को लंबे समय तक साफ रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान टिप्स

Ghar Ki Safai Ke Tips, Dust Free Home Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.