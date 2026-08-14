Teej पर हरी साड़ी में दिखना है स्टाइलिश? तो अनुष्का शर्मा से नीता अंबानी तक इन 4 सेलिब्रिटीज के लुक से लें इंस्पिरेशन

हर साल की तरह इस साल तीज पर अगर आप हैवी साड़ी के बजाय कुछ एलिगेंट और सोबर लुक चाहती हैं, तो नीता अंबानी के इस खूबसूरत पेस्टल ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। हल्के मिंट ग्रीन शेड की साड़ी को हल्की कढ़ाई और शिमरी डिटेलिंग वाले मैचिंग शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इसके साथ ही गले में खूबसूरत लेयर्ड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स को बेहद ग्रेसफुल तरीके से स्टाइल किया है। वहीं, लुक को कंप्लीट करने के लिए मेकअप को सटल और नेचुरल रखने के साथ ही बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ साइड पार्टिंग में स्टाइल किया गया है। नीता अंबानी का यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में भी सोबर, रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं।