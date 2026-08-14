Teej पर हरी साड़ी में दिखना है स्टाइलिश? तो अनुष्का शर्मा से नीता अंबानी तक इन 4 सेलिब्रिटीज के लुक से लें इंस्पिरेशन

तीज 2026 के लिए Celebrity Inspired Green Saree Look/ image credit instagram/madhuridixitnene/bollywood.mobi/aslisona/manishmalhotra05
Green Saree Look For Teej: तीज 2026 पर अगर आप हरे रंग की साड़ी पहनने का सोच रही हैं, लेकिन साड़ी लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और माधुरी दीक्षित के साड़ी लुक के साथ-साथ नीता अंबानी के साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेकर साड़ी में स्टाइलिश और एलिगेंट तरीके से तैयार हो सकती हैं। आइए देखते हैं, सेलेब्स के 4 खूबसूरत ग्रीन लुक्स को, जिन्हें आप इस तीज पर रीक्रिएट कर सकती हैं।
तीज 2026 पर हरी साड़ी में खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए आप अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इस ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने गहरे हरे रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी को बेहद खूबसूरत तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेप किया है। साड़ी के साथ ग्रीन चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियों से अपने लुक को कंप्लीट किया है, जिससे पूरे साड़ी लुक में एलिगेंस नजर आ रही है। वहीं, एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कोहल-डिफाइंड आंखों, सॉफ्ट मेकअप बेस, न्यूड-पिंक लिप्स और छोटी सी बिंदी का चुनाव किया है। बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ स्लीक लो बन में बांधा गया है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी सोफिस्टिकेटेड बना रहा है।
हर साल की तरह इस साल तीज पर अगर आप हैवी साड़ी के बजाय कुछ एलिगेंट और सोबर लुक चाहती हैं, तो नीता अंबानी के इस खूबसूरत पेस्टल ग्रीन साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। हल्के मिंट ग्रीन शेड की साड़ी को हल्की कढ़ाई और शिमरी डिटेलिंग वाले मैचिंग शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इसके साथ ही गले में खूबसूरत लेयर्ड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स को बेहद ग्रेसफुल तरीके से स्टाइल किया है। वहीं, लुक को कंप्लीट करने के लिए मेकअप को सटल और नेचुरल रखने के साथ ही बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ साइड पार्टिंग में स्टाइल किया गया है। नीता अंबानी का यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में भी सोबर, रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं।
अगर आप इस साल तीज पर साड़ी के बजाय कुछ अलग और रॉयल ट्रेडिशनल लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा के इस घाघरा-चोली इंस्पायर्ड खूबसूरत ग्रीन एथनिक लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने गहरे हरे रंग के फ्लेयर्ड लहंगे को शर्ट या कुर्ती जैसी लॉन्ग चोली और मैचिंग ग्रीन दुपट्टे के साथ स्टाइल करने के साथ अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में गोल्डन चूड़ियां पहनी हैं। मेकअप को उन्होंने सटल रखते हुए आंखों को खूबसूरती से डिफाइन किया है और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई है। वहीं, बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ स्लीक बन में बांधकर गजरे से सजाया गया है।
अगर आप इस साल तीज पर सिर्फ हरे रंग के बजाय मल्टीकलर साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो आप एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के इस खूबसूरत साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने ऑफ-व्हाइट शेड की साड़ी पहनी है, जिस पर ग्रीन बॉर्डर और पिंक डिटेलिंग इसे खूबसूरत बना रही है। एक्ट्रेस ने साड़ी को मैचिंग ग्रीन ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है। इसके साथ उन्होंने गोल्डन नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहनी हैं। मेकअप को उन्होंने सटल रखते हुए माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई है, वहीं बालों को स्लीक बन में स्टाइल किया है।
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