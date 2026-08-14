Hariyali Teej: 15 अगस्त को तिरंगे के साथ हरियाली तीज का खास संयोग, व्रत के साथ बनेंगे तीन शुभ योग, जानें पूजा विधि

Hariyali Teej Puja Vidhi: इस बार सावन कुछ ज्यादा ही खास है। एक ही दिन दो-दो त्योहारों का ऐसा संयोग बना है कि घर-आंगन से लेकर गली-मोहल्ले तक खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। 15 अगस्त को जहां पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, वहीं इसी दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत भी रखेंगी। धर्म और देशभक्ति का यह संगम बरसों बाद देखने को मिलेगा। हरियाली तीज पर सिद्धि योग, शिव योग और शनिवार का खास संयोग बन रहा है, जिससे पर्व का महत्व और बढ़ जाएगा।