Cleaning Tips: चूल्हे, चिमनी और शेल्फ पर जमी ग्रीस साफ करने के आसान तरीके, बेकिंग सोडा और पानी का करें इस्तेमाल

How To Clean Kitchen Grease: किचन में खाना बनाते समय तेल और मसालों के छींटे अक्सर गैस स्टोव, चिमनी, टाइल्स, कैबिनेट और शेल्फ पर पड़ जाते हैं। शुरुआत में इन्हें साफ करना आसान होता है, लेकिन कई दिनों तक सफाई न होने पर यही तेल और धूल मिलकर चिपचिपी ग्रीस की मोटी परत बना लेते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी या सूखे कपड़े से सफाई करने पर गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती। ज्यादा रगड़ने से टाइल्स, चिमनी और गैस स्टोव पर स्क्रैच के निशान पड़ने के साथ ही इनकी फिनिश खराब हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं किचन में जमी ग्रीस को साफ करने के आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप आसानी से किचन साफ कर सकते हैं।