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Why No Wall Clocks In Hotel Rooms: होटल के कमरों में क्यों नहीं होती दीवार घड़ी? आराम से लेकर नींद तक जुड़ी हैं वजहें

Why No Wall Clocks In Hotel Rooms: होटल के कमरों में अक्सर दीवार घड़ी नहीं लगाई जाती। इसके पीछे मेहमानों को समय की चिंता से दूर रखने, बेहतर नींद का माहौल बनाने, टिक-टिक की आवाज से बचाने और रखरखाव कम करने जैसी वजहें बताई गई हैं।
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भारत

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Harshul Mehra

Aug 14, 2026

know why no wall clocks in hotel rooms

होटल के कमरों में क्यों नहीं होती दीवार घड़ी? फोटो सोर्स-Ai

Why No Wall Clocks In Hotel Rooms: अक्सर होटल के कमरों में दीवार पर घड़ी नजर नहीं आती। कई लोगों को लगता है कि यह महज संयोग है या फिर होटल पैसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि, होटल के कमरों में दीवार घड़ी न लगाने के पीछे कुछ खास वजहें हैं। दरअसल, होटल जानबूझकर कमरों में घड़ियां नहीं लगाते, ताकि मेहमानों को ज्यादा आरामदायक और तनावमुक्त माहौल मिल सके।

समय की चिंता से दूर रखना है मकसद

लोग होटल में आराम करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए दूर रहने जाते हैं। होटल का माहौल इस तरह तैयार किया जाता है कि मेहमानों को अच्छी नींद और तनाव से राहत मिल सके। कमरे में मौजूद घड़ी बार-बार लोगों का ध्यान समय की ओर खींच सकती है। घड़ी न होने से मेहमानों को लगातार समय, किसी काम की डेडलाइन या तय शेड्यूल की याद नहीं आती। इससे वे अपने ठहरने के दौरान ज्यादा आराम महसूस कर सकते हैं।

समय देखने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद

होटल के कमरों में घड़ी न होने की एक वजह यह भी है कि आज मेहमानों के पास समय देखने के कई दूसरे साधन मौजूद हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्मार्टवॉच के जरिए आसानी से समय देखा जा सकता है। ऐसे में होटल के कमरे में अलग से दीवार घड़ी लगाने की जरूरत कम हो जाती है।

घड़ी की टिक-टिक से नींद में परेशानी

कमरे में लगी घड़ी की लगातार टिक-टिक भी मेहमानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बार-बार आने वाली यह आवाज कमरे की शांति को प्रभावित कर सकती है और कुछ लोगों के लिए तनाव या नींद में परेशानी पैदा कर सकती है। इस तरह एक छोटी सी आवाज मेहमानों के आराम और होटल में उनके अनुभव को प्रभावित कर सकती है।

बिना घड़ी के बेहतर नींद का माहौल

कमरे में घड़ी न होना समय से जुड़े तनाव और चिंता को कम करने के लिए होटल के डिजाइन का हिस्सा माना जाता है। घड़ी की अनुपस्थिति मेहमानों को बार-बार घंटे गिनने के बजाय आराम करने और सोने पर ध्यान देने में मदद करती है। इससे वे तय समय के हिसाब से सोने के बजाय शरीर की प्राकृतिक लय के अनुसार आराम कर सकते हैं।

अलग-अलग टाइम जोन से आने वाले मेहमानों के लिए भी फायदेमंद

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी कमरे में दीवार घड़ी न होना उपयोगी हो सकता है। अगर कमरे में स्थानीय समय के हिसाब से घड़ी लगी हो, तो दूसरे टाइम जोन से आने वाले मेहमानों को भ्रम हो सकता है। कमरे में घड़ी नहीं होने से इस तरह की उलझन और स्थानीय समय के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत कम हो जाती है।

घड़ी की देखभाल का झंझट भी नहीं

दीवार घड़ी को नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। इसमें बैटरी बदलना, सही समय सेट करना और खराब होने पर उसे ठीक करना शामिल है। कमरों में घड़ी नहीं लगाने से होटल स्टाफ को इन अतिरिक्त कामों से बचाया जा सकता है और वे अपने दूसरे जरूरी कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं।

होटल कमरों में घड़ी न होना है सोचा-समझा फैसला

इस तरह होटल के कमरों में दीवार घड़ी का न होना महज संयोग नहीं है। इसका उद्देश्य मेहमानों को समय की लगातार याद दिलाने से बचाना, कमरे में शांति बनाए रखना, बेहतर नींद का माहौल देना और रखरखाव से जुड़े अतिरिक्त कामों को कम करना है।

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Updated on:

14 Aug 2026 02:57 pm

Published on:

14 Aug 2026 02:57 pm

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