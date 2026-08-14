Why No Wall Clocks In Hotel Rooms: होटल के कमरों में क्यों नहीं होती दीवार घड़ी? आराम से लेकर नींद तक जुड़ी हैं वजहें

लोग होटल में आराम करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए दूर रहने जाते हैं। होटल का माहौल इस तरह तैयार किया जाता है कि मेहमानों को अच्छी नींद और तनाव से राहत मिल सके। कमरे में मौजूद घड़ी बार-बार लोगों का ध्यान समय की ओर खींच सकती है। घड़ी न होने से मेहमानों को लगातार समय, किसी काम की डेडलाइन या तय शेड्यूल की याद नहीं आती। इससे वे अपने ठहरने के दौरान ज्यादा आराम महसूस कर सकते हैं।