Independence Day 2026 के जश्न में मिठास घोलने के लिए बनाएं ट्राई कलर बूंदी और नारियल के लड्डू

Independence Day Special Sweets: स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लड्डू भी बांटे जाते हैं। ऐसे में अगर आप 15 अगस्त के खास अवसर पर घर पर कुछ मीठा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो नारियल या बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।