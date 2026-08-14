Independence Day 2026 के जश्न में मिठास घोलने के लिए बनाएं ट्राई कलर बूंदी और नारियल के लड्डू

15 August के लिए Ladoo Recipe/ image credit youtube/ @khatijakirasoi8816
Independence Day Special Sweets: स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लड्डू भी बांटे जाते हैं। ऐसे में अगर आप 15 अगस्त के खास अवसर पर घर पर कुछ मीठा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो नारियल या बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले कड़ाही गर्म करें और उसमें सूखा नारियल डालें। इसे धीमी आंच पर हल्का भूनें। ध्यान रखें कि नारियल का रंग ज्यादा न बदले।
अब भुने हुए नारियल में कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं।
जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तो इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें।
गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। हाथों पर हल्का घी लगाएं और मिश्रण से छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें।
अगर आप 15 अगस्त की थीम के अनुसार लड्डू बनाना चाहते हैं, तो मिश्रण को तीन बराबर हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से में केसरिया और दूसरे हिस्से में हरा फूड कलर मिलाएं, जबकि तीसरे हिस्से को सफेद ही रहने दें। अब इन तीनों रंगों के मिश्रण से लड्डू तैयार करें। तैयार लड्डुओं को नारियल के बुरादे से सजाकर सर्व करें।
सबसे पहले एक बर्तन में छना हुआ बेसन लें। इसमें अलग अलग बर्तन में तीनों फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा और गांठ रहित घोल तैयार करें। घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि झारी से डालने पर बेसन आसानी से बूंदी के रूप में घी में गिरे।
कड़ाही में घी गर्म करें। अब बूंदी बनाने वाली छेददार झारी को कड़ाही के ऊपर रखें और उस पर थोड़ा बेसन का घोल डालें। घोल की छोटी-छोटी बूंदें गर्म घी में गिरेंगी और बूंदी तैयार होगी। बूंदी को सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें। इसके बाद इसे निकालकर तैयार चाशनी में डाल दें, ताकि बूंदी चाशनी को अच्छी तरह सोख सके।
चाशनी तैयार करने के लिए एक भारी तले वाले पैन में बराबर मात्रा में चीनी और पानी डालें। चीनी पूरी तरह घुलने के बाद इसमें कुटी हुई हरी इलायची, काली मिर्च और केसर डालें। चाशनी को तब तक पकाएं, जब तक यह गाढ़ी होकर एक तार की कंसिस्टेंसी तक न पहुंच जाए।
अब चाशनी में नींबू का रस डालें। इससे चाशनी में मौजूद अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। अगर चाशनी के ऊपर झाग या मैल दिखाई दे, तो उसे छेददार चम्मच की मदद से निकाल दें। इसके बाद गैस बंद कर दें और चाशनी को कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें।
चाशनी में अच्छी तरह भीगी हुई बूंदी को निकालकर एक बड़ी थाली में रखें। अब हथेलियों की मदद से बूंदी को हल्का सा मैश करें, ताकि लड्डू बांधते समय मिश्रण आसानी से एकसार हो जाए।
अब बूंदी में कैस्टर शुगर डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे लड्डू बनाने के लिए तैयार करें।
अब हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लें और हथेलियों के बीच दबाते हुए गोल आकार दें। इसी तरह पूरे मिश्रण से लड्डू तैयार कर लें।
तैयार बूंदी के लड्डुओं पर चांदी का वर्क लगाएं। इसके बाद इन्हें सर्व करें।
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