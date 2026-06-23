Shekhar Suman का खूबसूरत सी-फेसिंग घर; सुकून भरा कोना और कई चीजें जो इसे बनाती हैं ‘अनमोल’

शेखर सुमन के अनुसार आज के दौर में मुंबई जैसे शहरों में घर के अंदर ऐसी सीढ़ियां कम ही दिखती हैं। उन्हें ये सीढ़ियां अपने पटना वाले पुराने घर और पुरानी फिल्मों की याद दिलाती हैं। वे इसे घर की खूबसूरती का सबसे खास हिस्सा मानते हैं। इसलिए एक्टर ने अपने घर की सीढिंयों को बनवाने पर काफी ज्यादा धयान दिया है। सफेद और बेज रंग की डिजाइनर सीढ़ियां देखने में बेहद खूबसूरत दिखती हैं। इसके साथ ही सीढ़ियों का महत्व बताते हुए कहते हैं, "सीढ़ी और अगली पीढ़ी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए।" जैसे सीढ़ियां चढ़कर ही हम ऊपर तक पहुंचते हैं, वैसे ही जीवन में भी मेहनत और संघर्ष करके ही हम आगे बढ़ते हैं।