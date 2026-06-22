22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

एक्टर, क्रिएटर, मॉडल, कथक डांसर और अब Miss Universe 2026 Finalist: पढ़ें एनी शर्मा का अनुशासन और जुनून से भरा प्रेरणादायक सफर

Annie Sharma Miss Universe India 2026: आज की स्टोरी में हम Miss Universe 2026 फाइनलिस्ट एनी शर्मा के प्रेरणादायक सफर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से वह पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी कहीं ठहरी नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 22, 2026

Annie Sharma Inspiring Story, Annie Sharma Overcoming Foot Fracture Success

Miss Universe 2026 फाइनलिस्ट Annie Sharma (photo- insta @missuniverseindiaorg)

Miss Universe 2026 Finalist: मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की नेशनल फाइनलिस्ट के तौर पर चुनी गई एनी शर्मा (Annie Sharma) इन दिनों अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते काफी चर्चा में हैं। एनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखकर बताया है कि पेजेंट की तैयारी के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन अपने अनुशासन और जुनून के दम पर फाइनलिस्ट बन गई ।

Annie Sharma Kaun Hai | आइए जानते हैं कौन हैं एनी शर्मा।

मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट बनना नहीं था आसान

एनी ने अपने इंस्टाग्राम पर पेजेंट के दौरान पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद प्रैक्टिस करने, एक्सरसाइज करने और तैयारी के छोटे-छोटे पलों का एक वीडियो शेयर किया।

साथ ही कैप्शन में लिखा, "सबने जो देखा, स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ चलती एक लड़की। जो किसी ने नहीं देखा, वह फ्रैक्चर, वे आंसू, वह डर और वे दिन जब मुझे लग रहा था कि क्या मैं कभी ठीक से चल भी पाऊंगी या नहीं। कॉम्पिटिशन से कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे भी पल आए जब हर कदम पर दर्द होता था और ऐसा लगने लगता था कि हार मान लेना लड़ते रहने से कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन कभी-कभी, लाइफ आपको रिवॉर्ड देने से ठीक पहले टेस्ट करती है। मेरी कोच डेजी का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा। आपकी गाइडेंस, धैर्य और अटूट साथ ने मुझे तब भी आगे बढ़ने की ताकत दी, जब सब कुछ मेरे खिलाफ लग रहा था।” एनी की इस मेहनत और जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक्टर, क्रिएटर और मॉडल हैं Annie Sharma 

दिल्ली में जन्मीं और पली-बढ़ी एनी शर्मा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दी गई जानकारी के अनुसार एक्टर, क्रिएटर और मॉडल हैं। इसके अलावा, एनी एक कथक डांसर भी हैं, जिसका पता एनी द्वारा शेयर किए गए सोशल मीडिया वीडियो से चलता है।

Yoga Therapist भी हैं एनी शर्मा 

एनी शर्मा ने 'योगिक साइंस और अल्टरनेटिव थेरेपी' में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह पिछले 8 सालों से योग की प्रैक्टिस कर रही हैं और 3 सालों से लोगों को सिखा रही हैं। अब तक अपने योगा करियर के दौरान एनी 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को योगा सिखा चुकी हैं।

रेस्टोरेटिव योग, प्राणायाम और मेडिटेशन पर फोकस

एनी खास तौर पर मेंटल हेल्थ, महिलाओं की वेलनेस, रेस्टोरेटिव योग, प्राणायाम और मेडिटेशन पर फोकस करने के साथ ही मोटापा, आर्थराइटिस, दिल की बीमारी, इनफर्टिलिटी और पीसीओएस जैसी समस्याओं के लिए थेरेप्यूटिक योग भी कराती हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 03:25 pm

Hindi News / Lifestyle News / एक्टर, क्रिएटर, मॉडल, कथक डांसर और अब Miss Universe 2026 Finalist: पढ़ें एनी शर्मा का अनुशासन और जुनून से भरा प्रेरणादायक सफर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Masterchef Special: घर पर बनाएं मास्टरशेफ फाइनलिस्ट सिमरन का सीक्रेट चटपटा ‘Crispy Kala Masala Aloo’

Monsoon Special Potato Snacks, Simran Vohra Famous Recipe
लाइफस्टाइल

भीख नहीं, मौका चाहिए: पढ़िए जयपुर के एक ट्रांसजेंडर के नजराना मांगना छोड़कर नौकरी करने की सफलता की कहानी

Transgender Job Struggle, Inspiring Stories Of Transgender
लाइफस्टाइल

Anshula Kapoor प्री-वेडिंग से लें स्टाइलिंग टिप्स: प्लस साइज में दो दुपट्टों और ज्वेलरी से पाएं ग्रेसफुल लुक

Anshula Kapoor Wedding Look, Plus Size Styling Tips
लाइफस्टाइल

उमस भरी गर्मी में कौन सी कुर्ती बेहतर है: कॉटन या रेयॉन? जानिए मौसम के हिसाब से सही चुनाव

Humid Weather Clothing Tips, Best Fabric For Indian Summer
लाइफस्टाइल

Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए 7 आसान योगासन

Yoga Benefits, international yoga day
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.