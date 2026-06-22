एक्टर, क्रिएटर, मॉडल, कथक डांसर और अब Miss Universe 2026 Finalist: पढ़ें एनी शर्मा का अनुशासन और जुनून से भरा प्रेरणादायक सफर

साथ ही कैप्शन में लिखा, "सबने जो देखा, स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ चलती एक लड़की। जो किसी ने नहीं देखा, वह फ्रैक्चर, वे आंसू, वह डर और वे दिन जब मुझे लग रहा था कि क्या मैं कभी ठीक से चल भी पाऊंगी या नहीं। कॉम्पिटिशन से कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे भी पल आए जब हर कदम पर दर्द होता था और ऐसा लगने लगता था कि हार मान लेना लड़ते रहने से कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन कभी-कभी, लाइफ आपको रिवॉर्ड देने से ठीक पहले टेस्ट करती है। मेरी कोच डेजी का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा। आपकी गाइडेंस, धैर्य और अटूट साथ ने मुझे तब भी आगे बढ़ने की ताकत दी, जब सब कुछ मेरे खिलाफ लग रहा था।” एनी की इस मेहनत और जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।