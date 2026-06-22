Anshula Kapoor प्री-वेडिंग से लें स्टाइलिंग टिप्स: प्लस साइज में दो दुपट्टों और ज्वेलरी से पाएं ग्रेसफुल लुक

शनाया कपूर द्वारा शेयर की गई प्री-वेडिंग पार्टी की फोटो में अंशुला कपूर गोल्डन और ब्राउन शेड का लहंगा पहने दिख रही हैं, जिस पर बहुत ही बारीक और डिजाइनर काम किया गया है। इस ट्रेडिशनल लुक की सबसे अच्छी बात यह है कि अंशुला ने अपने दुपट्टे के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने एक तरफ तो लहंगे से मैच करता हुआ गोल्डन दुपट्टा लिया है और दूसरी तरफ लाल, हरे और नारंगी रंगों वाला एक बहुत ही वाइब्रेंट दुपट्टा कैरी किया है। यह मिक्स-एंड-मैच उनके पूरे लुक को बहुत ही फ्रेश और स्टाइलिश बना रहा है।