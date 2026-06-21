21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए 7 आसान योगासन

Daily Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट और तनावमुक्त रहने के लिए ताड़ासन, भुजंगासन, अनुलोम-विलोम समेत 7 आसान योगासन और प्राणायाम के बारे में जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jun 21, 2026

Yoga Benefits, international yoga day

Yoga Benefits : भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको स्वस्थ रखेंगे ये सात योगासन (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Yoga For Fitness: सुबह की जल्दी, ऑफिस का दबाव और मोबाइल-लैपटॉप के बीच सिमटती दिनचर्या ने लोगों के पास अपने लिए समय समय निकालना मुश्किल हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और योग विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि कई बीमारियों का खतरा कम करती है। अच्छी बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं। सिर्फ 10-15 मिनट के ये सात योगाभ्यास शरीर और मन दोनों को चुस्त-दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं

1. ताड़ासन : संपूर्ण शरीर का खिंचाव

    यह आसन खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए पंजों के बल आकर किया जाता है। यह पूरे शरीर की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को बेहतरीन स्ट्रेचिंग देता है। यह शरीर का आलस्य दूर करने, रक्त प्रवाह सुधारने और बॉडी पोस्चर को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है।

    2. मार्जरीआसन : स्पाइन को रीबूट करता है

      कंप्यूटर के सामने लगातार बैठने वालों के लिए यह रीढ़ की हड्डी का 'उपयोगी आसन' हो सकता है। घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की मुद्रा में आकर सांस लेते हुए पीठ को नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर मोड़ते हैं। यह आसान पीठ, कमर और गर्दन की जकड़न में राहत देने में मदद कर सकता है।

      3. पादहस्तासन : मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जा

        सीधे खड़े होकर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना और हाथों से पैरों को छूना पादहस्तासन कहलाता है। यह आसन पेट की चर्बी कम करने और पाचन को सुधारने के साथ-साथ मस्तिष्क की ओर रक्त के प्रवाह को तेज कर सकता है, जिससे काम के बीच में होने वाली मानसिक थकान में राहत मिल सकती है ।

        4. भुजंगासन : फेफड़ों और दिल की मजबूती

          पेट के बल लेटकर हथेलियों के सहारे शरीर के अग्रभाग (सीने) को ऊपर उठाना भुजंगासन है। यह डेस्क जॉब करने वालों के कंधों और छाती को खोलता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने और रीढ़ को लचीला बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। समय की कमी में यह पूरे कोर को टोन कर सकता है।

          5. वक्रासन : पाचन और लचीलेपन के लिए लाभकारी

            कुर्सी पर या जमीन पर बैठकर रीढ़ को एक तरफ घुमाना (ट्विस्ट करना) वक्रासन है। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखता है और पेट के आंतरिक अंगों जैसे लिवर और पैनक्रियाज को सक्रिय करता है। यह कम समय में मंदाग्नि को दूर करने और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

            6 अनुलोम-विलोम प्राणायाम : तनाव कम करने वाला

              दाहिनी नासिका को बंद कर बाईं से सांस लेना और दाईं से छोडऩा, फिर दाईं से लेकर बाईं से छोडऩा अनुलोम-विलोम है। यह प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव, एंग्जायटी और हाई ब्लड प्रेशर कम करने और मन को शांत करने में मदद मिल सकती है।

              7. मानसिक शांति के लिए भ्रामरी प्राणायाम

                आंखें और कान बंद करके नाक से गहरी सांस लेकर 'ú' या भौंरे की तरह गुंजन करना भ्रामरी है। इस गुंजन से मस्तिष्क की कोशिकाओं में कंपन होता है, जो गहरी शांति देता है। काम के अत्यधिक तनाव या अनिद्रा की स्थिति में मानसिक शांति और रिलैक्सेशन महसूस कराने में मदद कर सकता है।

                खबर शेयर करें:

                Published on:

                21 Jun 2026 12:32 pm

                Hindi News / Lifestyle News / Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए 7 आसान योगासन

                बड़ी खबरें

                View All

                लाइफस्टाइल

                ट्रेंडिंग

                स्वास्थ्य

                “पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार न पाया…”, Father’s Day  2026 पर अपने पिता को ऐसे करें विश

                Father's Day Shayari In Hindi,Best Father's Day Messages
                लाइफस्टाइल

                International Yoga Day 2026: हनुमानासन से स्कॉर्पियन पोज तक, जानें Alaya F के फिटनेस और स्ट्रेंथ वाले योगासन

                Alaya F Fitness Secrets, Advanced Yoga Poses
                लाइफस्टाइल

                Father’s Day 2026: आम के सीजन में पापा के लिए बनाएं कुछ मीठा, ट्राई करें शेफ Sanjeev Kapoor की मैंगो केक रेसिपी

                Easy Homemade Mango Cake, Father's Day 2026 Celebration Ideas
                लाइफस्टाइल

                अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: जब रवि किशन से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, राजनेताओं के अनोखे योग ने इंटरनेट पर बटोरीं सुर्खियां

                Viral Yoga Day Videos Of Politicians, International Yoga Day 2026
                लाइफस्टाइल

                शाहिद कपूर ने Kindest Gentleman बनकर जीत लिया दिल, ऐसी 5 आदतें जो पुरुषों को बनाती है जेंटलमैन

                5 Gentleman Habits, Gentleman Qualities
                लाइफस्टाइल
                Play Store

                DOWNLOAD ON

                Play Store

                App Store

                DOWNLOAD ON

                App Store

                TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
                Patrika Site Logo

                Trending Topics

                Rashifal

                T20 World Cup 2026

                PM Narendra Modi

                Top Categories

                राष्ट्रीय

                मनोरंजन

                स्वास्थ्य

                राजस्थान

                मध्य प्रदेश

                Legal

                Grievance Policy

                Privacy Policy

                Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

                This website follows the DNPA’s code of conduct

                Code of Conduct

                About Us

                RSS

                Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.