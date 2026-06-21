Yoga Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए 7 आसान योगासन

कंप्यूटर के सामने लगातार बैठने वालों के लिए यह रीढ़ की हड्डी का 'उपयोगी आसन' हो सकता है। घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की मुद्रा में आकर सांस लेते हुए पीठ को नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर मोड़ते हैं। यह आसान पीठ, कमर और गर्दन की जकड़न में राहत देने में मदद कर सकता है।