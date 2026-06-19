19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

शाहिद कपूर ने Kindest Gentleman बनकर जीत लिया दिल, ऐसी 5 आदतें जो पुरुषों को बनाती है जेंटलमैन

Shahid Kapoor Gentleman Behavior: अभिनेता शाहिद कपूर की एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद लोग उन्हें 'जेंटलमैन' बता रहे हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतें जो एक जेंटलमैन बनने के लिए जीवन में अपनानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 19, 2026

5 Gentleman Habits, Gentleman Qualities

शाहिद कपूर से सीखें Gentleman Qualitie| image credit instagram-viralbhayani

5 Qualities Of A True Gentleman : साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' के 14 साल बाद, इसका दूसरा पार्ट 'कॉकटेल 2' आज 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं।

हाल ही में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी (Viral Bhayani) के इंस्टाग्राम चैनल पर इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शाहिद कपूर फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी दोनों को-स्टार्स के कपड़ों पर गिरे पार्टी पॉपर के टुकड़ों को साफ करते नजर आ रहे हैं। इस व्यवहार के बाद लोग एक्टर को 'जेंटलमैन' कह रहे हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं पुरुषों की ऐसी 5 आदतें जो उन्हें एक 'जेंटलमैन' बनाती है।

1. बातें राज रखना सीखें (Keep Personal Matters Private)

किसी की चुगली करना या इधर-उधर बातें फैलाना अच्छी बात नहीं है। एक जेंटलमैन वही है जो दूसरों की इज्जत करे और उनकी निजी बातों को अपने तक ही रखे। जब आप दूसरों के राज सुरक्षित रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं।

2. खुद पर भरोसा रखें, लेकिन घमंड न करें (Be Confident But not Arrogant)

कॉन्फिडेंस और अहंकार में बहुत बारीक फर्क होता है। एक जेंटलमैन जेम्स बॉन्ड की तरह शांत और अपने काम में पक्का होता है, लेकिन वह कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। वो हमेशा दूसरों की बात सुनने और कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है।

3. लोगों की मदद करने में पीछे न हटें (Always be Ready to Help Others)

असली शिष्टाचार का मतलब है दयालुता। अगर आप किसी को भारी सामान उठाते हुए देखें, या किसी को मदद की जरूरत हो, तो बिना कहे आगे बढ़ें। दरवाजा खोलना या किसी को बैठने के लिए जगह देना ये दिखाता है कि आप दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं।

4. जो कहें, साफ-साफ कहें (Be Honest and Communicate Clearly)

घूम-फिर कर बात करने या झूठ बोलने की आदत न डालें। अपनी बात को तमीज के साथ सीधे तरीके से बोलना ही सही है। लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो साफ दिल के होते हैं और अपनी बात को जिम्मेदारी से रखते हैं।

5. दूसरों के फैसलों का सम्मान करें (Respect the Decisions of Others)

चाहे वो बिल देने की बात हो या कोई और फैसला, जबरदस्ती न करें। अगर कोई कुछ करना चाहता है, तो उसे मौका दें। जेंटलमैन वही है जो हर किसी की मर्जी और उनकी पसंद का पूरा सम्मान करता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Jun 2026 04:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / शाहिद कपूर ने Kindest Gentleman बनकर जीत लिया दिल, ऐसी 5 आदतें जो पुरुषों को बनाती है जेंटलमैन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Father’s Day Special : करण, तुषार से लेकर ऋतिक तक, ये 10 सितारे निभा रहे हैं सिंगल फादर की जिम्मेदारी

Celebrity Parents Parenting Journey, Famous Indian Single Fathers List
लाइफस्टाइल

Zero Sugar Trend: जीरो शुगर डाइट सेहत के लिए वरदान या आंतों के लिए नुकसान? जानें क्या कहती है नई स्टडी

Zero Sugar Diet Problems, Zero Sugar Diet bad for gut health,
लाइफस्टाइल

Rahul Gandhi: पायलट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक: राहुल गांधी के वे शौक जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलग राजनेता

Rahul Gandhi Lifestyle, Rahul Gandhi hobbies, Rahul Gandhi Life
लाइफस्टाइल

Best Airports in World: जानिए दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स के बारे में, दो तो भारत में ही हैं

Navi Mumbai International Airport Architecture, Guwahati Airport Terminal 2 Design
लाइफस्टाइल

ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक: साड़ी पहनने के 3 नए तरीके जो आपकी पुरानी साड़ी को देंगे नया लुक

How To Wear Saree Differently, Trendy Saree Styling Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.