शाहिद कपूर ने Kindest Gentleman बनकर जीत लिया दिल, ऐसी 5 आदतें जो पुरुषों को बनाती है जेंटलमैन

हाल ही में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी (Viral Bhayani) के इंस्टाग्राम चैनल पर इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शाहिद कपूर फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी दोनों को-स्टार्स के कपड़ों पर गिरे पार्टी पॉपर के टुकड़ों को साफ करते नजर आ रहे हैं। इस व्यवहार के बाद लोग एक्टर को 'जेंटलमैन' कह रहे हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं पुरुषों की ऐसी 5 आदतें जो उन्हें एक 'जेंटलमैन' बनाती है।