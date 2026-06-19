दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नवी मुंबई और गुवाहाटी शामिल, Prix Versailles 2026 ने किया चयन

सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा है और यहां एटीएम, प्रीपेड डेबिट कार्ड स्टेशन और 'फ्यूल रॉड' पोर्टेबल चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध हैं। अगर आपको मदद चाहिए, तो आप एयरलाइंस से व्हीलचेयर के लिए संपर्क कर सकते हैं, साथ ही यहां 'क्लियर' (CLEAR) आईडी की मदद से सिक्योरिटी जांच जल्दी पूरी की जा सकती है। अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो यहां नर्सिंग रूम हैं और पालतू जानवरों के लिए खास 'पेट रिलीफ' एरिया बनाए गए हैं। शॉपिंग और खाने-पीने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहां रात में रुकने की अनुमति नहीं है। बेहतर होगा कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें।