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दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नवी मुंबई और गुवाहाटी शामिल, Prix Versailles 2026 ने किया चयन

Worlds Most Beautiful Airports 2026 : भारत के नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गए हैं। आइए, इस लिस्ट में शामिल सभी एयरपोर्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Jun 19, 2026

Navi Mumbai International Airport Architecture, Guwahati Airport Terminal 2 Design

साल 2026 के Best Airport | image credit instagram-gauairport_official-navimumairport

Top Global Aviation Infrastructure 2026:  प्रिक्स वर्सेल्स (Prix Versailles) द्वारा जारी की गई साल 2026 की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की लिस्ट में भारत के दो एयरपोर्ट्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LGBIA) का टर्मिनल 2 शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल एयरपोर्ट्स अपने शानदार आर्किटेक्चर, आधुनिक डिजाइन और यात्रियों के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं देने की वजह से जाने जाते हैं, जो न केवल देखने में बेहद खूबसूरत हैं बल्कि यात्रियों के सफर को भी बेहद आसान और आरामदायक बनाते हैं। आइए, इस लिस्ट में शामिल सभी एयरपोर्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (Guwahati, India)

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस टर्मिनल को "बांस के बाग" की थीम पर डिजाइन किया गया है। जिसके लिए 140 टन से अधिक बांस का उपयोग किया गया है। हवाई अड्डे खंभे 'कोपोउ' (फॉक्सटेल ऑर्किड) से प्रेरित हैं, जो असमिया संस्कृति और बिहू उत्सव का प्रतीक हैं।

इस एयरपोर्ट पर सेल्फी-चेक-इन और 'डिजी यात्रा' जैसी फेशियल बायोमेट्रिक्स तकनीक उपलब्ध है, जिससे लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान चेक-इन करने के लिए भी काउंटर पर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ऑटोमैटिक कियोस्क के जरिए बैग ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत हो, तो 'प्रणाम' जैसी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां के वीआईपी लाउंज में आराम करने के साथ-साथ खाने-पीने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, शॉपिंग के लिए यहां प्रीमियम ब्रांड्स से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर तक का आनंद ले सकते हैं।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा Navi Mumbai International Airport (India)

इस एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल, कमल (Lotus) से प्रेरित है। इस एयरपोर्ट पर 'डिजी यात्रा' के जरिए फेशियल बायोमेट्रिक्स तकनीक का इस्तेमाल कर आप अपनी पहचान वेरीफाई करवा सकते हैं, जिससे चेक-इन और बोर्डिंग जल्दी हो जाती है। सामान चेक-इन करने के लिए आप सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों से बचकर आप अपना समय बचा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत हो, तो 'प्रणाम' सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा को स्मूथ और परेशानी मुक्त बनाती है। आप यहां के लाउंज में आराम करने के साथ-साथ वहां मिलने वाली रिफ्रेशमेंट और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

गुआंगजौ बैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Guangzhou Baiyun International Airport, China)

गुआंगजौ के बैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 देखने में बेहद शानदार और मॉडर्न है। यहां चौथे फ्लोर पर बना 'बे एरिया प्लाजा' 180,000 स्क्वायर मीटर में फैला एक सुकून देने वाला हिस्सा है। यहां के पांचवें फ्लोर पर बनी आर्केड कमर्शियल स्ट्रीट में आपको गुआंगजौ की पुरानी संस्कृति और नए जमाने के रेस्टोरेंट्स का एक साथ अनुभव मिलेगा, जबकि 42.6 मीटर ऊंचा लुकआउट टॉवर अपने खास फूल वाले डिजाइन की वजह से सबका ध्यान खींचता है।

यात्रियों के लिए यहां पहले फ्लोर पर ईस्ट और वेस्ट गार्डन बने हैं जहां झरने, आर्ट गैलरी और पानी के नीचे के जंगल जैसी कमाल की चीजें हैं। साथ ही, पूरे टर्मिनल में 3,500 से ज्यादा आरामदेह कुर्सियां लगाई गई हैं। चेक-इन हॉल में फ्लावर क्राउन वाला हिस्सा और पीच ब्लॉसम और स्पेस थीम वाले वॉशरूम इसे और भी बढ़िया बनाते हैं। इसके अलावा, यहां चीन का पहला ओपन-एयर प्लेटफॉर्म है जहां से आप विमानों को पास से देख सकते हैं, और यहां का बड़ा स्टेज अपनी 808 लाइटों और फूल की सजावट के साथ म्यूजिक और लाइट का शानदार प्रदर्शन पेश करता है।

फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी (Frankfurt Airport, Germany)

फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 3 यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो इसी साल 2026 में बनकर तैयार हुआ है। यह दिखने में बेहद शानदार और मॉडर्न है, जिसे खास तौर पर भारी भीड़ को संभालने के लिए बनाया गया है ताकि यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं मिल सकें। इस टर्मिनल से 57 इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए सेल्फी-चेक-इन और CT स्कैनर वाली फास्ट सिक्योरिटी जांच की सुविधा है, जिससे काफी समय बचता है, साथ ही यहां आरामदायक लाउंज भी मौजूद हैं। टर्मिनल के बीचों-बीच एक बड़ा मार्केटप्लेस है, जहां दुनिया भर के ब्रांड्स के साथ-साथ 64 से ज्यादा रेस्टोरेंट और दुकानें हैं।

टेको इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Techo International Airport, Cambodia)

टेको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप अपना समय बचाने के लिए चेक-इन, सिक्योरिटी और इमीग्रेशन के लिए 'फास्ट ट्रैक' सर्विस बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राथमिकता के साथ पर्सनल एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती है। चेक-इन के लिए यहां ई-चेक-इन कियोस्क और सेल्फ-बैगेज ड्रॉप जैसे आधुनिक विकल्प मौजूद हैं। इसके साथ ही आप फ्लाइट का इंतजार करते समय प्रीमियम लाउंज का आनंद ले सकते हैं। एयरपोर्ट के अलग-अलग हिस्सों में बैंकिंग और एटीएम की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यात्रियों की विशेष जरूरतों के लिए व्हीलचेयर, बेबी केयर रूम और अकेले सफर करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। सामान खोने या नुकसान होने पर आप 'लॉस्ट एंड फाउंड' सर्विस से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

पिट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Pittsburgh International Airport, USA)

पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर, रेस्टोरेंट्स, फैमिली और यूनिवर्सल चेंजिंग टेबल वाले वॉशरूम के साथ-साथ नर्सिंग रूम की सुविधा है। नेविगेशन में मदद के लिए आप इंटरैक्टिव मैप का उपयोग कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन डेस्क पर जा सकते हैं। यात्रियों की मदद के लिए 'एयरपोर्ट एंबेसडर' हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर आप 'हिडन डिसेबिलिटी' का सामना कर रहे हैं, तो 'सनफ्लावर प्रोग्राम' के जरिए पहचान के लिए लान्यार्ड या पिन ले सकते हैं ताकि स्टाफ आपको बेहतर सपोर्ट दे सके। इसके अलावा यहाँ स्ट्रेस कम करने के लिए 'PIT PAWS' डॉग थेरेपी प्रोग्राम भी मौजूद है।

सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (San Diego International Airport, USA)

सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा है और यहां एटीएम, प्रीपेड डेबिट कार्ड स्टेशन और 'फ्यूल रॉड' पोर्टेबल चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध हैं। अगर आपको मदद चाहिए, तो आप एयरलाइंस से व्हीलचेयर के लिए संपर्क कर सकते हैं, साथ ही यहां 'क्लियर' (CLEAR) आईडी की मदद से सिक्योरिटी जांच जल्दी पूरी की जा सकती है। अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो यहां नर्सिंग रूम हैं और पालतू जानवरों के लिए खास 'पेट रिलीफ' एरिया बनाए गए हैं। शॉपिंग और खाने-पीने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यहां रात में रुकने की अनुमति नहीं है। बेहतर होगा कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें।

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Published on:

19 Jun 2026 11:57 am

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