ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक: साड़ी पहनने के 3 नए तरीके जो आपकी पुरानी साड़ी को देंगे नया लुक

अगर आपको कुछ नया और स्टाइलिश ट्राई करने का मन है, तो अपनी पुरानी साड़ी को ट्रेडिशनल के बदले इंडो-वेस्टर्न स्टाइल में पहन सकती हैं। इसके लिए साड़ी को नॉर्मल तरीके से पहनने के बाद पल्लू को थोड़ा अलग तरीके से क्रॉस करके लपेटा जाता है, जो बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस जैसा लुक देता है। इसे आप स्टाइलिश लुक देने के लिए फुल-स्लीव ब्लाउज या क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा कमर पर एक स्टाइलिश चेन या बेल्ट लगा लें, इससे आप एकदम कूल और मॉडर्न लगेंगी। साड़ी का यह स्टाइल पार्टी या डेट पर जाने के लिए बेस्ट है।