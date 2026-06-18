“सिर्फ फिट नहीं, मानसिक रूप से फिट बनना है”- वरिष्ठ योगाचार्य

महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा कि 'योगश्चित्तवृत्ति निरोध:' अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। आज जब मोबाइल स्क्रीन हमारे मन को हर सेकंड विचलित कर रही है, तब यह सूत्र पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। दुर्भाग्य से आज योग का प्रचार तो बहुत हुआ है, लेकिन उसकी गुणात्मकता में कमी भी आई है। योग को केवल आसनों तक सीमित कर दिया गया है। अनेक स्थानों पर योग की मूल क्रियाओं के स्थान पर अन्य गतिविधियों को जोड़ दिया गया है। प्राचीन योग परंपरा में वर्णित षट्कर्म आज लगभग लुप्त होते जा रहे हैं, जबकि उनके स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ थे। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथ घेरंड संहिता में 32 प्रमुख आसनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज उनका समुचित अभ्यास बहुत कम देखने को मिलता है। विशेष रूप से सिद्धासन जैसे महत्वपूर्ण आसनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि योग साधना में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।