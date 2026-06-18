Manisha Koirala Vacation Look: कंफर्ट और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, मनीषा कोइराला के लुक से लें फैशन इंस्पिरेशन

Summer Travel Outfit Ideas: छुट्टियां शुरू होते ही या वीकेंड के पास आते ही घूमने-फिरने का प्लान लोग बनाने लगते हैं, ऐसे में ट्रिप की प्लानिंग करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ज्यादातर महिलाओं का यही होता है कि ट्रिप पर क्या पहनें। अगर आप भी जल्द ही किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाने की प्लानिंग कर रही हैं और एक ऐसा लुक चाहती हैं जो कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश भी हो, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के लेटेस्ट वेकेशन लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।