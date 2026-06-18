फिल्मों में कांच की टेबल टूटने पर भी Hero को चोट क्यों नहीं लगती? जानें फाइटिंग सीन के पीछे के सीक्रेट्स!

सिर्फ लकड़ी से बने फर्नीचर के साथ ही कुछ में कांच भी लगे दिखते है, जो असली कांच का नहीं बल्कि टेफलॉन से बने होते हैं। इनका इस्तेमाल कलाकारों और स्टंटमैन को चोट से बचाने के साथ ही 'रिटेक' लेने के लिए किया जाता है। फिल्मों में हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कई बार अलग-अलग एंगल से शूट करना पड़ता है। अगर एक बार में ही असली टेबल तोड़ दी, तो दूसरा शॉट कैसे लेंगे? इसीलिए इस तरह के मटेरियल से बनी डमी टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतनी हल्की होती है कि इसे बार-बार सेट किया जा सकता है और अगर शॉट सही न हो, तो इसे आसानी से बदल कर दोबारा शूट किया जा सकता है।