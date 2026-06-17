प्रेगनेंसी में भी Fashion Goals दे रहीं Karishma Tanna, देखें Deepika Padukone और Sonam Kapoor के शानदार Maternity Looks

करिश्मा तन्ना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की हैं। वह ब्राउन कलर की स्कर्ट, ब्लैक स्पैगेटी टॉप और ब्राउन डबल बटन ब्लेजर में नजर आ रही हैं। आउटफिट के साथ उन्होंने सिर पर ब्लैक कलर की कैप लगाई हुई है और एक हाथ में दो कड़े पहने हुए हैं। प्रेग्नेंसी ग्लो के साथ सटल मेकअप में करिश्मा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैटरनिटी फोटोशूट में वह कोट के बटन खोलकर बेबी बंप पर हाथ रखकर एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं।